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Gimnasia y Esgrima vs. Independiente Rivadavia: sigue la venta de entradas para el clásico

Gimnasia y Esgrima habilitó un remanente de entradas para los socios para el clásico ante Independiente Rivadaiva, que se jugará este sábado a las 15 en el Víctor Legrotaglie

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Los socios de Gimnasia y Esgrima pueden comprar entradas para el clásico ante Independiente Rivadavia.

Los socios de Gimnasia y Esgrima pueden comprar entradas para el clásico ante Independiente Rivadavia.

Gimnasia y Esgrima protagonizará el clásico ante Independiente Rivadavia este sábado a las 15, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Es un duelo en el cual ningún hincha del Lobo quiere faltar.

Se espera una gran convocatoria en el estadio V&iacute;ctor Legrotaglie.

Se espera una gran convocatoria en el estadio Víctor Legrotaglie.

La venta de entradas para los hinchas de Gimnasia y Esgrima

Este viernes al mediodía se habilitó el remanente de entradas para socios del Lobo con cuota al día, que había arrancado el jueves. Los tickets para la popular este, platea norte y platea se pueden adquirir únicamente a través del portal de socios, denominado venta de entradas adicionales. Los hinchas del Mensana podrán conseguir entradas para familiares o amigos.

La venta de entradas adicionales para socios de Gimnasia y Esgrima:

La venta se realiza de forma online se realiza por intermedio del enlace https://lobomendoza.com

Las venta de entradas ha sido a buen ritmo. El ingreso al estadio es con DNI físico, sin excepción.

Los precios:

  • Populares: $50.000
  • Damas y jubilados: $25.000
  • Popular menores de 12 años: $13.000
  • Platea Norte (hombres): $60.000
  • Damas y Jubilados: $30.000
  • Menores de 12 años: $20.000
  • Platea Oeste: (hombres): $110.000
  • Damas y Jubilados: $70.000
  • Menores de 12 años: $40.000

La Apertura del estadio de Gimnasia y Esgrima

La apertura del estadio será a las 13.15. Se espera una gran convocatoria de los hinchas de Gimnasia y Esgrima, que irán en grán número al estadio Víctor Legrotagie a presencia el clásico frente al eterno rival.

Habrá una gran operativo policial para garantizar la seguridad. Se desplegarán 460 personas entre policías y seguridad privada para el clásico mendocino.

Será la primera vez que jueguen en el estadio Víctor Legrotaglie en la Liga Profesional. Los dos partidos que se jugaron en el Torneo Nacional de 1982 fueron en el estadio Provincial (todavía no se denominaba Malvinas Argentinas).

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