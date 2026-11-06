Gimnasia y Esgrima vs. Independiente Rivadavia: sigue la venta de entradas para el clásico

Las venta de entradas ha sido a buen ritmo. El ingreso al estadio es con DNI físico, sin excepción.

Los precios:

Populares: $50.000

Damas y jubilados: $25.000

Popular menores de 12 años: $13.000

Platea Norte (hombres): $60.000

Damas y Jubilados: $30.000

Menores de 12 años: $20.000

Platea Oeste: (hombres): $110.000

Damas y Jubilados: $70.000

Menores de 12 años: $40.000

La Apertura del estadio de Gimnasia y Esgrima

La apertura del estadio será a las 13.15. Se espera una gran convocatoria de los hinchas de Gimnasia y Esgrima, que irán en grán número al estadio Víctor Legrotagie a presencia el clásico frente al eterno rival.

Habrá una gran operativo policial para garantizar la seguridad. Se desplegarán 460 personas entre policías y seguridad privada para el clásico mendocino.

Será la primera vez que jueguen en el estadio Víctor Legrotaglie en la Liga Profesional. Los dos partidos que se jugaron en el Torneo Nacional de 1982 fueron en el estadio Provincial (todavía no se denominaba Malvinas Argentinas).