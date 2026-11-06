Gimnasia y Esgrima vs. Independiente Rivadavia: sigue la venta de entradas para el clásico

Las venta de entradas ha sido a buen ritmo. El ingreso al estadio es con DNI físico, sin excepción.
Los precios:
- Populares: $50.000
- Damas y jubilados: $25.000
- Popular menores de 12 años: $13.000
- Platea Norte (hombres): $60.000
- Damas y Jubilados: $30.000
- Menores de 12 años: $20.000
- Platea Oeste: (hombres): $110.000
- Damas y Jubilados: $70.000
- Menores de 12 años: $40.000
La Apertura del estadio de Gimnasia y Esgrima
La apertura del estadio será a las 13.15. Se espera una gran convocatoria de los hinchas de Gimnasia y Esgrima, que irán en grán número al estadio Víctor Legrotagie a presencia el clásico frente al eterno rival.
Habrá una gran operativo policial para garantizar la seguridad. Se desplegarán 460 personas entre policías y seguridad privada para el clásico mendocino.
Será la primera vez que jueguen en el estadio Víctor Legrotaglie en la Liga Profesional. Los dos partidos que se jugaron en el Torneo Nacional de 1982 fueron en el estadio Provincial (todavía no se denominaba Malvinas Argentinas).