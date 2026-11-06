La llamativa sanción que recibió Colapinto en la primera práctica libre del GP de Brasil

Se supo que el límite en el mencionado carril en el Circuito de Interlagos es de 80km/h, pero el auto de Colapinto transitó a 80.6 km/h, es decir, lo superó por apenas 0.6 km/h.

"El objetivo es entrar en los puntos", expresó Franco Colapinto el jueves pasado con la intención de volver a sumar después después de las sanciones que recibió Alpine en el reciente GP de México.

"Me encanta esta pista, es uno de los Grandes Premios del año que más espero. Ojalá pueda regalarle algo lindo a los argentinos que estarán presentes", dijo al hablar de todos sus compatriotas que lo siguen por el mundo.

Lo que viene para Colapinto en el GP de Brasil de Fórmula 1

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 2: 16

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15

Domingo 8 de noviembre

Carrera: a las 14.

La carrera se podrá seguir en vivo por las pantallas de televisión a través de ESPN y Fox Sports, además de la transmisión vía streaming mediante la plataforma Disney+.