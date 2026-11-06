La llamativa sanción que recibió Colapinto en la primera práctica libre del GP de Brasil

El piloto argentino Franco Colapinto salió noveno este viernes en la primera práctica libre del GP de Brasil de Fórmula 1 y tuvo una buena labor. Sin embargo, el pilarense de 23 años fue sancionado.
Franco Colapinto tuvo una buena labor en la primera práctica libre del GP de Brasil de Fórmula 1, pero tuvo una llamativa sanción
El piloto argentino Franco Colapinto salió noveno este viernes en la primera práctica libre del GP de Brasil de Fórmula 1 y tuvo una buena labor. Sin embargo, el pilarense de 23 años fue sancionado.
Franco Colapinto, que terminó más atrás que el piloto de reserva de Alpine, Gabriele Mini (reemplazó a Pierre Gasly), fue multado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tras la sesión en San Pablo.
El argentino fue sancionado con una multa económica de 100 euros debido a un exceso de velocidad en la zona de pits a las 13:10 horas locales, según un comunicado de la federación.
Se supo que el límite en el mencionado carril en el Circuito de Interlagos es de 80km/h, pero el auto de Colapinto transitó a 80.6 km/h, es decir, lo superó por apenas 0.6 km/h.
"El objetivo es entrar en los puntos", expresó Franco Colapinto el jueves pasado con la intención de volver a sumar después después de las sanciones que recibió Alpine en el reciente GP de México.
"Me encanta esta pista, es uno de los Grandes Premios del año que más espero. Ojalá pueda regalarle algo lindo a los argentinos que estarán presentes", dijo al hablar de todos sus compatriotas que lo siguen por el mundo.
Viernes 6 de noviembre
Sábado 7 de noviembre
Domingo 8 de noviembre
La carrera se podrá seguir en vivo por las pantallas de televisión a través de ESPN y Fox Sports, además de la transmisión vía streaming mediante la plataforma Disney+.