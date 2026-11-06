Franco Colapinto terminó noveno en la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil

Franco Colapinto comenzó la actividad del Gran Premio de Brasil con las primeras prácticas libres en el circuito de Interlagos. El argentino registró un buen tiempo y terminó en el noveno lugar.
Franco Colapinto terminó en el noveno lugar en las primeras prácticas libres en Interlagos. Lideró Lando Norris con McLaren
Franco Colapinto comenzó la actividad del Gran Premio de Brasil con las primeras prácticas libres en el circuito de Interlagos. El argentino registró un buen tiempo y terminó en el noveno lugar.
La tanda de ensayo la lideró Lando Norris (McLaren), y lo sucedieron: el reciente campeón del mundo, Kimi Antonelli (Mercedes), y Max Verstappen (Red Bull) en tercer lugar.
La práctica comenzó con una rauda bandera roja en los primeros minutos. Freddie Slater, sustituto de Nico Hulkenberg en Audi, tuvo inconvenientes con su monoplaza y su detención en pista provocó que el ensayo se detuviera hasta que quitaran el auto.
En el reinicio, Kimi Antonello, Max Verstappen y Lewis Hamilton fueron los más veloces y se posicionaron en los primeros lugares. Franco Colapinto probó con compuesto de neumáticos medios en la primera etapa de la práctica y luego cambió a blandos. En total, el argentino dio 34 giros y fue el que más vueltas acumuló en la tanda. Su mejor registro de tiempo fue de 1:12.654 que lo posicionó durante algunas vueltas en el tercer lugar.
El brasileño Rafael Cámara hizo su debut en Haas luego de ser confirmado como titular para el 2027 tras la salida de Esteban Ocon. El local quedó en el puesto 18, con un tiempo de 1:13.696, luego de 28 vueltas.
Lando Norris mejoró su marca sobre el final y logró un registro de tiempo de 1:11.717.
Nuevamente en una fecha de la temporada, seis escuderías le cedieron butacas a los pilotos novatos y de reserva para darles rodaje. Al igual que en México, los equipos cumplieron con la reglamentación de la FIA de brindarles el espacio a los rookies para que sumen kilométraje en el proceso de obtener la Superlicencia. También a los experimentados conductores de reserva que suelen trabajar en el simulador.
Viernes 6 de noviembre
Prácticas Libres 2: 16
Sábado 7 de noviembre
Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30
Clasificación: 15
Domingo 8 de noviembre
Carrera: 14