Franco Colapinto terminó noveno en la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil

En el reinicio, Kimi Antonello, Max Verstappen y Lewis Hamilton fueron los más veloces y se posicionaron en los primeros lugares. Franco Colapinto probó con compuesto de neumáticos medios en la primera etapa de la práctica y luego cambió a blandos. En total, el argentino dio 34 giros y fue el que más vueltas acumuló en la tanda. Su mejor registro de tiempo fue de 1:12.654 que lo posicionó durante algunas vueltas en el tercer lugar.

El brasileño Rafael Cámara hizo su debut en Haas luego de ser confirmado como titular para el 2027 tras la salida de Esteban Ocon. El local quedó en el puesto 18, con un tiempo de 1:13.696, luego de 28 vueltas.

Lando Norris mejoró su marca sobre el final y logró un registro de tiempo de 1:11.717.

Rookies en la FP1 del Gran Premio de Brasil

Nuevamente en una fecha de la temporada, seis escuderías le cedieron butacas a los pilotos novatos y de reserva para darles rodaje. Al igual que en México, los equipos cumplieron con la reglamentación de la FIA de brindarles el espacio a los rookies para que sumen kilométraje en el proceso de obtener la Superlicencia. También a los experimentados conductores de reserva que suelen trabajar en el simulador.

Gabriel Mini reemplazó a Pierre Gasly (Alpine)

Colton Herta reemplazó a Sergio Checo Pérez (Cadillac)

Dino Beganovic a Charles Leclerc (Ferrari)

Luke Browning a Carlos Sainz (Williams)

Leonardo Fornaroli a Oscar Piastri (McLaren)

Freddie Slater a Nico Hülkenberg (Audi)

Cronograma del Gran Premio de Brasil

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 2: 16

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14