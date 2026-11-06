Jorge Macri se reunió con el CEO de la Fórmula 1 y Buenos Aires está más cerca de recuperar su Gran Premio

Y agregó: “Lo primero es terminar la obra. Aunque teníamos el contrato para que corra el MotoGP, tomamos la decisión de trabajar ya con la obra del Autódromo para que quede listo para la Fórmula 1. Hicimos ese primer paso, que es terminar la obra como corresponde. Una inversión como la que estamos haciendo en el Autódromo es una cuestión de Estado, porque es un Autódromo que va a quedar para quienes vengan”.

La propuesta del Gobierno porteño gira en torno a una transformación total del histórico Autódromo Oscar y Juan Gálvez, con una inversión de 200 millones de dólares en obras que ya se iniciaron e incluyen la construcción y asfaltado de una nueva pista, un edificio de boxes y un moderno paddock. Quedará listo para que corra la Fórmula 1 y aunque el ingreso no sería antes del 2029, el conflicto de Medio Oriente puede dejar fechas disponibles antes, tal como ocurrió con la exhibición que Colapinto realizó en abril.

Las reformas ampliarán la capacidad del Autódromo, que podrá recibir a más de 125.000 espectadores y generará un fuerte desarrollo económico para la Ciudad. Acompañaron a Jorge Macri, el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

El dato se sostiene en la indiscutible pasión nacional por el deporte motor, con al menos 17 millones de argentinos fanáticos de la Fórmula 1. Y que se refuerza con un argentino corriendo en la máxima categoría y que despierta pasiones: Franco Colapinto.

“Como dijo el Jefe de Gobierno, Buenos Aires va a estar lista. Vinimos a asumir ese compromiso y dejar eso en claro. La reunión fue muy positiva. Los avances de la obra del Gálvez son una muestra de que estamos cumpliendo y eso nos pone indudablemente más cerca de lograr el objetivo. Si bien esto va más allá de los nombres, no es menor que este encuentro se dé en este marco, cerca de casa y con tantos argentinos alentando a Franco”, dijo el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

El MotoGP reinaugurará el circuito

Por ahora, está confirmada la fecha del MotoGP de Buenos Aires, la máxima categoría del motociclismo internacional, del 9 al 11 abril, que vuelve a la Ciudad después de 28 años.

El MotoGP funcionará como la gran vidriera para certificar los estándares de calidad que exige la élite del automovilismo internacional y que consolidará a Buenos Aires —nombrada Capital Mundial del Deporte 2027— como un centro global de eventos masivos y turismo de alta gama. El impacto económico previsto para el MotoGP de Buenos Aires es de 140 millones de dólares..

Las obras en el nuevo Autódromo de Buenos Aires

Las obras del nuevo Autódromo Oscar y Juan Gálvez, rediseñado por el ingeniero alemán Hermann Tilke, continúan avanzando y ahora se abrió un nuevo turno de obra nocturno para compensar los efectos del fenómeno del Niño y evitar que las lluvias extraordinarias impacten en los plazos.

En octubre comenzó el asfaltado de la pista, tras meses de pruebas de la mezcla asfáltica. Trabajan tres grupos de operarios que avanzan de manera simultánea, uno al lado del otro, para cubrir el ancho de la pista. Cada grupo está compuesto por un camión que transporta el asfalto caliente, una pavimentadora terminadora de asfalto y dos rodillos (tipo aplanadoras). De este modo, se alcanza un despliegue de 12 equipos de gran porte.

La empresa de la Ciudad Autopistas Urbanas (AUSA), a cargo de la obra, estrenó el sistema SmoothRide, una herramienta de última generación para garantizar que el diseño del circuito se traslade a la realidad con fidelidad absoluta.

La recta opuesta, así como los sectores de T7, T8 T9, T10, T11 y T12 ya cuentan con la primera capa de asfalto, de las 3 previstas. Y en cuanto a las defensas, se instalaron 1.700 metros de Debris fence (malla de seguridad): este mes comenzó el proceso de homologación y ya se certificaron sus primeros 350 metros. Paralelamente se están instalando los flexbeam triple hoja (guardrails, defensa flexible).

Terminó la excavación del túnel de acceso al paddock

Otro hito que se alcanzó fue la excavación completa del túnel que une el acceso de la avenida Roca con el paddock a través de una calzada de un carril en cada sentido, una altura libre de paso de 4,60 metros y una pasarela peatonal con escaleras y rampas para la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Fue diseñado para que vehículos pesados, como camiones, motorhomes y demás unidades de apoyo ingresen al paddock sin necesidad de circular sobre la pista.

La nueva conexión cruza por debajo de la recta principal del circuito, antes de la curva 1, tiene una longitud total cercana a los 400 metros entre rampas y su construcción requirió la excavación de 25.000 m3 cúbicos de tierra, más 7.500 m3 cúbicos de hormigón que requerirá su estructura.

Hasta ahora, el Autódromo contaba con un único paso bajo nivel cuyas dimensiones y geometría restringían su utilización solo a vehículos livianos. Como consecuencia, los vehículos de gran porte debían acceder a los boxes transitando por la pista.

La incorporación de esta nueva conexión apunta a cumplir con los más altos estándares internacionales exigidos por las principales categorías del automovilismo mundial.