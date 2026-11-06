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Primera Nacional

De las polémicas del Superclásico a dirigir la final por el ascenso entre Godoy Cruz y Tristán Suárez

Nicolás Ramírez dirigirá la final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz y Tristán Suárez que definirá el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Ramírez será el árbitro de la final.

Ramírez será el árbitro de la final.

El árbitro Nicolás Ramírez dirigirá la final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz y Tristán Suárez que definirá el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, el próximo domingo 15 de noviembre.

El colegiado viene de dirigir el Superclásico entre Boca y River, en el cual expulsó a dos futbolistas del “Millonario”, equipo que no solo se quejó públicamente tras el encuentro a través de sus referentes sino que pidió formalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que no lo dirija más.

Ramírez fue muy cuestionado en el Superclásico, pero dirigirá en la final.

Ramírez fue muy cuestionado en el Superclásico, pero dirigirá en la final.

Ramírez no tendrá acción en la fecha 16 del Torneo Clausura debido a que este jueves 5 de noviembre, tenía una cirugía programada y está de licencia médica.

De esta manera, su reaparición en la escena nacional se dará con la final del ascenso que tendrá lugar a las 17:00 del domingo 15, en el estadio “Julio César Villagra” (Belgrano de Córdoba).

Más de un equipo pidió que Ramírez no lo dirija más

Godoy Cruz fue el mejor clasificado de la Zona A de la Primera Nacional, tras cosechar 66 puntos e igualar a Ferro, que quedó con menor diferencia de gol y deberá jugar el reducido. Por su parte, Tristán Suárez se clasificó puntero único en la Zona B con 64 puntos, dos más que su perseguidor Atlanta.

En cuanto a Ramírez, no solo River pidió que no vuelva a dirigirlo, sino que a ese reclamo se sumaron Huracán e Independiente Rivadavia, equipos que se sintieron perjudicados en distintos momentos por el colegiado.

Lo que hay que saber de la final entre Godoy Cuz y Tristán Suárez

  • Sede y fecha: Estadio Club Atlético Belgrano (Julio César Villagra) – DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE A LAS 17
  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Asistente 1: Pablo González
  • Asistente 2: Eric Grunmann
  • Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • AVAR: Javier Uziga

*En caso de empate al término de los 90 minutos, se procederá a un tiempo suplementario de 30 minutos, en dos tiempos iguales de 15 minutos cada uno. De persistir la igualdad, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.

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