De las polémicas del Superclásico a dirigir la final por el ascenso entre Godoy Cruz y Tristán Suárez

De esta manera, su reaparición en la escena nacional se dará con la final del ascenso que tendrá lugar a las 17:00 del domingo 15, en el estadio “Julio César Villagra” (Belgrano de Córdoba).

Más de un equipo pidió que Ramírez no lo dirija más

Godoy Cruz fue el mejor clasificado de la Zona A de la Primera Nacional, tras cosechar 66 puntos e igualar a Ferro, que quedó con menor diferencia de gol y deberá jugar el reducido. Por su parte, Tristán Suárez se clasificó puntero único en la Zona B con 64 puntos, dos más que su perseguidor Atlanta.

En cuanto a Ramírez, no solo River pidió que no vuelva a dirigirlo, sino que a ese reclamo se sumaron Huracán e Independiente Rivadavia, equipos que se sintieron perjudicados en distintos momentos por el colegiado.

Lo que hay que saber de la final entre Godoy Cuz y Tristán Suárez

Sede y fecha: Estadio Club Atlético Belgrano (Julio César Villagra) – DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE A LAS 17

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Javier Uziga

*En caso de empate al término de los 90 minutos, se procederá a un tiempo suplementario de 30 minutos, en dos tiempos iguales de 15 minutos cada uno. De persistir la igualdad, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.