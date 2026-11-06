Recupera una especie tras declararlos extintos en 1952, pero el proyecto arranca con nueve animales que no sobrevivieron

Entre septiembre de 2022 y agosto de 2023 se registraron nueve muertes, seis adultos trasladados desde África y tres cachorros nacidos en India. Es decir, no fueron nueve de los animales importados los que murieron, sino nueve en total al contabilizar también las crías. Las causas incluyeron enfermedades, infecciones y heridas. Algunos animales desarrollaron lesiones bajo los collares de seguimiento que terminaron agravándose durante la época de lluvias.

La especie que no logra prosperar

El proyecto también recibió críticas de especialistas, que cuestionaron aspectos de la gestión, el seguimiento veterinario y la preparación del hábitat. Las autoridades indias, por su parte, defendieron la iniciativa y atribuyeron las primeras muertes a causas naturales, según los análisis preliminares comunicados por la Autoridad Nacional para la Conservación del Tigre.

Pese a los contratiempos, el programa continuó. Nacieron cachorros en cautividad y en libertad, y en febrero de 2026 llegó un tercer grupo, nueve guepardos procedentes de Botsuana. Según los datos oficiales publicados por el Gobierno indio en marzo de ese año, ya se habían trasladado 29 animales desde los tres países africanos.

La recuperación todavía afronta dificultades, pero también ha conseguido resultados reproductivos. En octubre de 2026, el Parque Nacional de Kuno y otros espacios de Madhya Pradesh albergaban 59 guepardos, incluidos 40 nacidos en India. De ellos, 15 se movían libremente por la naturaleza.