Durante más de 70 años, los guepardos habían desaparecido de India. La especie fue declarada extinta en el país en 1952, después de décadas de caza y pérdida de hábitat. Para intentar revertir esa situación, el Gobierno puso en marcha en 2022 el Proyecto Guepardo, una iniciativa que trasladó animales desde África hasta el Parque Nacional de Kuno, en el estado de Madhya Pradesh.
Recupera una especie tras declararlos extintos en 1952, pero el proyecto arranca con nueve animales que no sobrevivieron
A pesar de la recuperación de la especie, nueve animales no sobrevivieron al primer año del ambicioso proyecto de reintroducción de guepardos en India, que busca revertir su extinción declarada en 1952.
Sin embargo, el primer año estuvo marcado por las pérdidas. El primer grupo llegó desde Namibia el 17 de septiembre de 2022. Eran ocho animales que fueron trasladados a recintos de adaptación antes de su liberación.
La especie que desapareció de India durante 70 años regresa con un proyecto
En febrero de 2023 se incorporaron otros 12 guepardos procedentes de Sudáfrica. En total, 20 ejemplares fueron llevados a India con el objetivo de establecer una población reproductora y devolver a estos grandes felinos a los paisajes donde habían vivido durante siglos. Pero la adaptación resultó complicada.
Entre septiembre de 2022 y agosto de 2023 se registraron nueve muertes, seis adultos trasladados desde África y tres cachorros nacidos en India. Es decir, no fueron nueve de los animales importados los que murieron, sino nueve en total al contabilizar también las crías. Las causas incluyeron enfermedades, infecciones y heridas. Algunos animales desarrollaron lesiones bajo los collares de seguimiento que terminaron agravándose durante la época de lluvias.
La especie que no logra prosperar
El proyecto también recibió críticas de especialistas, que cuestionaron aspectos de la gestión, el seguimiento veterinario y la preparación del hábitat. Las autoridades indias, por su parte, defendieron la iniciativa y atribuyeron las primeras muertes a causas naturales, según los análisis preliminares comunicados por la Autoridad Nacional para la Conservación del Tigre.
Pese a los contratiempos, el programa continuó. Nacieron cachorros en cautividad y en libertad, y en febrero de 2026 llegó un tercer grupo, nueve guepardos procedentes de Botsuana. Según los datos oficiales publicados por el Gobierno indio en marzo de ese año, ya se habían trasladado 29 animales desde los tres países africanos.
La recuperación todavía afronta dificultades, pero también ha conseguido resultados reproductivos. En octubre de 2026, el Parque Nacional de Kuno y otros espacios de Madhya Pradesh albergaban 59 guepardos, incluidos 40 nacidos en India. De ellos, 15 se movían libremente por la naturaleza.
En pocas palabras
- Pérdida de especies: Nueve guepardos murieron en India durante el primer año del proyecto de reintroducción.
- Iniciativa gubernamental: El Proyecto Guepardo importó 20 ejemplares de África para recuperar la especie en el país.
- Resultados mixtos: A pesar de las muertes, nacieron cachorros y la población alcanzó 59 ejemplares en 2026.