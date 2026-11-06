Durante más de dos décadas, el guacamayo de Spix sobrevivió únicamente gracias a programas de cría en cautividad. En el año 2000 esta especie fue declarada extinta en estado silvestre, después de que la caza furtiva, el tráfico ilegal y la destrucción de su hábitat acabaran con los últimos ejemplares conocidos en libertad.
Liberaron 20 ejemplares de esta especie para devolverla a la naturaleza, pero 11 se perdieron
La ambiciosa iniciativa para reintroducir el guacamayo de Spix en su hábitat natural enfrenta serios reveses tras la detección de un virus mortal en aves que habían sido liberadas.
Pero en 2022 Brasil puso en marcha uno de los intentos más importantes para recuperar esta especie. El proyecto comenzó con la liberación de 20 ejemplares criados en cautividad en la región de Curaçá, en el estado de Bahía, al noreste del país. Las aves fueron soltadas en dos grupos, en junio y diciembre, y estuvieron acompañadas por 15 guacamayos de alas azules, una especie silvestre que podía ayudarlas a reconocer el entorno, encontrar alimento y reaccionar ante posibles peligros.
Especie extinta en 2000: el duro revés en Brasil para reintroducir el guacamayo de Spix
Los primeros meses dejaron resultados esperanzadores, pero también numerosas dificultades. Los investigadores documentaron ataques de depredadores, entre ellos aves rapaces y una oncilla, un pequeño felino americano. Al cumplirse el primer año, la supervivencia estimada de esta ave era del 58,3%. En el seguimiento posterior, seis habían muerto, cuatro habían desaparecido y otro había tenido que ser recapturado después de extraviarse repetidamente.
A pesar de las dificultades, también hubo señales de recuperación. En 2023 nacieron dos polluelos en libertad, aunque ninguno sobrevivió. En 2024 nacieron otros tres, dos consiguieron abandonar el nido y volar libres, mientras que el tercero fue trasladado a cautividad. Sin embargo, el programa sufrió un nuevo revés.
¿Podrá el guacamayo de Spix sobrevivir?
Las liberaciones previstas para 2023 y 2024 no se realizaron y, en noviembre de 2025, las autoridades brasileñas confirmaron que los 11 guacamayos que aún permanecían en libertad habían dado positivo al circovirus, un virus que provoca la enfermedad del pico y las plumas y que puede resultar mortal para las aves.
El problema continúa en 2026. El Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) informó en octubre de que estaba supervisando a 34 guacamayos infectados en un centro de cría de Curaçá. Otros 69 ejemplares que dieron negativo fueron trasladados a instalaciones especializadas para mantenerlos separados y reducir el riesgo de contagio.
En pocas palabras
- Liberación de guacamayos: 20 ejemplares de esta especie se reintrodujeron en Brasil para su recuperación.
- Dificultades y pérdidas: 11 guacamayos desaparecieron o murieron en el primer año por depredadores y virus.
- Investigación y contagio: Se investigan casos de circovirus en ejemplares liberados, lo que complica la recuperación de la especie.