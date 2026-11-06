Liberaron 20 ejemplares de esta especie para devolverla a la naturaleza, pero 11 se perdieron

Pero en 2022 Brasil puso en marcha uno de los intentos más importantes para recuperar esta especie. El proyecto comenzó con la liberación de 20 ejemplares criados en cautividad en la región de Curaçá, en el estado de Bahía, al noreste del país. Las aves fueron soltadas en dos grupos, en junio y diciembre, y estuvieron acompañadas por 15 guacamayos de alas azules, una especie silvestre que podía ayudarlas a reconocer el entorno, encontrar alimento y reaccionar ante posibles peligros.

Especie extinta en 2000: el duro revés en Brasil para reintroducir el guacamayo de Spix

Los primeros meses dejaron resultados esperanzadores, pero también numerosas dificultades. Los investigadores documentaron ataques de depredadores, entre ellos aves rapaces y una oncilla, un pequeño felino americano. Al cumplirse el primer año, la supervivencia estimada de esta ave era del 58,3%. En el seguimiento posterior, seis habían muerto, cuatro habían desaparecido y otro había tenido que ser recapturado después de extraviarse repetidamente.