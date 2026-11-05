El intento de recuperar una especie que había desaparecido de un parque nacional argentino se encontró con un problema inesperado. La mayoría de los animales liberados no consiguió sobrevivir.
En 2007 liberaron 113 guanacos para recuperar esta especie en Argentina, pero 90 no sobrevivieron: hoy el proyecto sigue sin financiación
A pesar de los esfuerzos por reintroducir guanacos en Córdoba, más del 80% de la primera liberación murió en tres meses por inanición y depredación.
En 2007, un grupo de investigadores reintrodujo 113 guanacos (Lama guanicoe) en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, en la provincia de Córdoba. Sin embargo, alrededor del 80% murió durante los tres primeros meses posteriores a su liberación.
Dos siglos después de desaparecer, esta especie regresó y se encontró con un territorio hostil
El guanaco había desaparecido de esta zona a comienzos del siglo XIX, principalmente por la caza intensiva. Su regreso no pretendía únicamente recuperar una especie emblemática de la fauna sudamericana, también buscaba restaurar el funcionamiento de un ecosistema de montaña que había sufrido décadas de presión ganadera y quemas frecuentes.
Estas actividades habían favorecido la erosión del suelo y la expansión de pastos altos y densos, reduciendo la diversidad y la variedad de ambientes. Los investigadores apostaron por el guanaco porque es un herbívoro nativo capaz de modificar la vegetación mediante el pastoreo. Pero el primer traslado no salió como esperaban.
Los 113 ejemplares de esta especie procedían de una población silvestre de la Patagonia y fueron liberados sin un periodo previo de adaptación al nuevo entorno. La inanición y la depredación por pumas estuvieron entre las causas más frecuentes de mortalidad. Otro trabajo presentado por los investigadores en un congreso científico ya había detectado que más del 80% de las muertes se concentraron en las primeras tres semanas, con la depredación y el debilitamiento generalizado entre los factores principales.
La experiencia llevó a modificar el método. En 2011 se introdujeron otros 25 guanacos, esta vez procedentes de una población en cautividad y después de pasar 40 días en un recinto de preadaptación construido en el parque. El resultado fue diferent, más del 80% de ese segundo grupo superó el periodo crítico posterior a la liberación.
Aun así, recuperar una población estable resultó mucho más difícil. En 2016, nueve años después del inicio del proyecto y tras las dos liberaciones, el parque contaba con 24 adultos y tres ejemplares jóvenes de esta especie, según el seguimiento recogido en la investigación. El análisis de viabilidad poblacional advirtió de que la población podía desaparecer en las décadas siguientes si no recibía nuevos refuerzos.
En pocas palabras
- Liberación de guanacos: Más de 100 guanacos fueron liberados en Córdoba para recuperar una especie extinta.
- Alta mortalidad: El 80% de los animales murió en los primeros tres meses, principalmente por inanición y depredación.
- Método modificado: Una segunda liberación con guanacos preadaptados tuvo mejor éxito, pero la población sigue en riesgo.