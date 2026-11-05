En 2007 liberaron 113 guanacos para recuperar esta especie en Argentina, pero 90 no sobrevivieron: hoy el proyecto sigue sin financiación

Estas actividades habían favorecido la erosión del suelo y la expansión de pastos altos y densos, reduciendo la diversidad y la variedad de ambientes. Los investigadores apostaron por el guanaco porque es un herbívoro nativo capaz de modificar la vegetación mediante el pastoreo. Pero el primer traslado no salió como esperaban.

Los 113 ejemplares de esta especie procedían de una población silvestre de la Patagonia y fueron liberados sin un periodo previo de adaptación al nuevo entorno. La inanición y la depredación por pumas estuvieron entre las causas más frecuentes de mortalidad. Otro trabajo presentado por los investigadores en un congreso científico ya había detectado que más del 80% de las muertes se concentraron en las primeras tres semanas, con la depredación y el debilitamiento generalizado entre los factores principales.

La experiencia llevó a modificar el método. En 2011 se introdujeron otros 25 guanacos, esta vez procedentes de una población en cautividad y después de pasar 40 días en un recinto de preadaptación construido en el parque. El resultado fue diferent, más del 80% de ese segundo grupo superó el periodo crítico posterior a la liberación.

Aun así, recuperar una población estable resultó mucho más difícil. En 2016, nueve años después del inicio del proyecto y tras las dos liberaciones, el parque contaba con 24 adultos y tres ejemplares jóvenes de esta especie, según el seguimiento recogido en la investigación. El análisis de viabilidad poblacional advirtió de que la población podía desaparecer en las décadas siguientes si no recibía nuevos refuerzos.