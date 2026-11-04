Decían que no había aves dentro, pero la retirada de 15 nidos de un colegio desató una denuncia ambiental

Al ser advertidos, los operarios aseguraron que los nidos estaban vacíos y que contaban con autorización del Ayuntamiento para realizar los trabajos. Sin embargo, la organización ecologista decidió investigar si esa autorización existía realmente y solicitó acceso a la documentación correspondiente. La Delegación de Medio Ambiente confirmó que había una autorización de la administración ambiental de Cádiz, aunque el colectivo aseguró que todavía no había recibido copia del documento solicitado.

La obra terminó bajo sospecha por sus antiguos inquilinos

Días después, los ecologistas comprobaron que los nidos habían desaparecido por completo y observaron aves sobrevolando la zona donde antes se encontraban. Por este motivo, trasladaron los hechos al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, al considerar que podía haberse vulnerado la legislación que protege a estas especies.

La polémica tiene una explicación legal. Tanto la golondrina común como el avión común están incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. La Ley 42/2007 prohíbe destruir o retirar sus nidos, incluso cuando están vacíos, salvo que exista una autorización excepcional debidamente justificada.

La razón es que estas aves utilizan los edificios como lugares de reproducción. Construyen sus nidos en cornisas, aleros y fachadas, donde incuban sus huevos y alimentan a sus polluelos. Además, son grandes consumidoras de insectos, pueden capturar miles de pequeños insectos al día, por lo que también contribuyen al control natural de mosquitos y otras especies.