Decían que no había aves dentro, pero la retirada de 15 nidos de un colegio desató una denuncia ambiental

Las obras para reparar y pintar la fachada de un colegio de Rota (Cádiz, España) terminaron envueltas en una denuncia medioambiental. Durante los trabajos en el CEIP San José de Calasanz, fueron retirados al menos 15 nidos de golondrinas y aviones comunes, dos especies de aves protegidas.
Lo que debía ser una intervención para mejorar las instalaciones educativas acabó en manos del Seprona, después de que una organización ecologista denunciara la destrucción de los nidos. La denuncia quedó en manos de las autoridades para determinar si la actuación se ajustó a la autorización concedida y a la normativa ambiental.
Una reforma escolar acabó con 15 nidos de aves protegidas
Los hechos se produjeron cuando integrantes de La Plazoleta-Ecologistas en Acción observaron a tres operarios trabajando en la fachada de las aulas de Infantil. Dos de ellos utilizaban una plataforma elevadora mientras otro trabajaba desde la calle. Según denunció el colectivo, los trabajadores estaban retirando los nidos que había en una cornisa del edificio.
Al ser advertidos, los operarios aseguraron que los nidos estaban vacíos y que contaban con autorización del Ayuntamiento para realizar los trabajos. Sin embargo, la organización ecologista decidió investigar si esa autorización existía realmente y solicitó acceso a la documentación correspondiente. La Delegación de Medio Ambiente confirmó que había una autorización de la administración ambiental de Cádiz, aunque el colectivo aseguró que todavía no había recibido copia del documento solicitado.
La obra terminó bajo sospecha por sus antiguos inquilinos
Días después, los ecologistas comprobaron que los nidos habían desaparecido por completo y observaron aves sobrevolando la zona donde antes se encontraban. Por este motivo, trasladaron los hechos al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, al considerar que podía haberse vulnerado la legislación que protege a estas especies.
La polémica tiene una explicación legal. Tanto la golondrina común como el avión común están incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. La Ley 42/2007 prohíbe destruir o retirar sus nidos, incluso cuando están vacíos, salvo que exista una autorización excepcional debidamente justificada.
La razón es que estas aves utilizan los edificios como lugares de reproducción. Construyen sus nidos en cornisas, aleros y fachadas, donde incuban sus huevos y alimentan a sus polluelos. Además, son grandes consumidoras de insectos, pueden capturar miles de pequeños insectos al día, por lo que también contribuyen al control natural de mosquitos y otras especies.
En pocas palabras
- Denuncia ambiental: Un colegio de Rota fue denunciado por destruir 15 nidos de especies protegidas durante obras.
- Especies afectadas: Se trata de golondrinas y aviones comunes, ambos incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
- Normativa vulnerada: La Ley 42/2007 prohíbe destruir sus nidos sin autorización excepcional justificada.