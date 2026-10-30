Fauna silvestre: repatriaron desde Uruguay 47 animales víctimas del tráfico ilegal

La logística del traslado demandó semanas de coordinación diplomática y sanitaria entre ambos países. Equipos técnicos especializados acondicionaron cajas individuales y caniles térmicos para asegurar que el viaje terrestre minimizara los niveles de estrés en cada espécimen, garantizando la hidratación y el monitoreo constante de los ejemplares nativos.

Protocolos sanitarios y aislamiento de animales de la fauna silvestre

Tras cruzar el límite internacional, los ejemplares alados fueron derivados a la estación cuarentenaria porteña que administra Senasa. Los veterinarios y biólogos someterán a las aves a estrictos controles de laboratorio para descartar patologías infecciosas antes de autorizar cualquier contacto con otros planteles de fauna autóctona.

Tortugas. El operativo refuerza la colaboración entre Argentina y Uruguay contra el comercio clandestino de especies.

Las 19 tortugas terrestres viajaron de manera directa hacia Santa Fe. El personal de la cartera ambiental santafesina las recibió en el paso fronterizo para trasladarlas al Centro de Rescate La Esmeralda, predio donde cumplirán su periodo de aislamiento bajo supervisión de especialistas en medicina veterinaria.

Durante esta fase clínica, los profesionales evalúan posibles enfermedades parasitarias y nutricionales derivadas de dietas inadecuadas en cautiverio. La recuperación física resulta indispensable para garantizar que ningún patógeno externo afecte a las poblaciones silvestres cuando los animales retornen a su entorno natural.

Rehabilitación y reinserción final de fauna silvestre

Cumplida la etapa sanitaria obligatoria, los ocho cardenales amarillos ingresarán al programa de preservación de la Fundación Temaikèn. Los biólogos trabajarán en la recomposición del plumaje, el fortalecimiento de la musculatura de vuelo y la respuesta ante predadores para asegurar su liberación definitiva.

Los loros habladores continuarán su recuperación conductual en territorio santafesino. La meta de las autoridades del área de biodiversidad es reinsertar a cada ejemplar en su respectivo ecosistema de origen y afianzar los convenios limítrofes para frenar el comercio clandestino.

Este tipo de operativos binacionales busca desarticular las cadenas de acopio que operan en los pasos ribereños. La cooperación entre organismos públicos y fundaciones científicas permite cerrar el circuito de rescate, devolviendo a los ejemplares a las áreas protegidas de las que nunca debieron ser extraídos por los cazadores furtivos.