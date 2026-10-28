¿Por qué las palomas mueven la cabeza hacia adelante y hacia atrás cuando caminan?

Si observamos detenidamente a las palomas que pasan por la calle, vamos a notar que en su etapa de reposo, cuando no vuelan, caminan moviendo la cabeza hacia adelante y hacia atrás. ¿Qué significa este movimiento?

Es un movimiento natural que utilizan para ver mejor.

Este gesto no es un simple tic que tienen las palomas. Este tipo de aves necesita ver su entorno con claridad al caminar. Las palomas, como otras especies, tienen los ojos ubicados a los costados de la cabeza y no tienen la posibilidad de moverlos con libertad como los humanos.

Para compensar esta falta de movimiento ocular, compensan moviendo el cuello. No mueven la cabeza de manera continua, realizan un cabeceo en forma de secuencia en el cual la cabeza avanza, se detiene por un segundo y el cuerpo la alcanza.

Básicamente, es un movimiento en el que la cabeza va para adelante y con las patas la paloma mueve el cuerpo, luego siguiendo ese primer movimiento.

Esa pausa entre movimientos de cabeza y cuerpo le sirve a la paloma para estabilizar la visión y enfocar bien un objeto en movimiento. Este proceso se repite paso tras paso mientras las palomas caminan y les sirve para detectar alimentos o esquivar obstáculos.

Otros comportamientos llamativos de las palomas

Las palomas tienen muchos comportamientos llamativos e interesantes, con funciones específicas. Por ejemplo, los machos realizan un arrullo inflando las plumas del cuello para parecer más grandes y atraer a las hembras.

Las parejas de palomas entrelazan sus picos en un comportamiento similar a un beso. Este acto es para compartir alimento.

Las palomas son aves muy llamativas e interesantes.

Las palomas son mayormente moogamas y se aparean de por vida. Además, comparten la tarea de encubar los huevos y alimentar a los pichones. Tanto el macho como la hembra producen una sustancia llamada leche de buche que utilizan para alimentar a las crías los primeros días de vida.