Cuántas hojas de laurel se necesitan para espantar a las cucarachas de casa y dónde colocarlas

Aunque en el mercado existen múltiples químicos y pesticidas para combatir a las cucarachas, cada vez más personas optan por soluciones naturales, económicas y no tóxicas para mantenerlas alejadas. En este contexto, el laurel se convirtió en un aliado infalible gracias a su potente aroma.
A diferencia de otros métodos comerciales, el laurel no elimina a los insectos, sino que actúa como un repelente natural altamente efectivo. Esto se debe a que las cucarachas aborrecen el olor de ciertos compuestos volátiles presentes en sus hojas, como el cineol y el eucaliptol.
Cuántas hojas de laurel usar para espantar a las cucarachas
Al detectar este perfume intenso, los insectos prefieren evitar la zona y buscar refugio en otros lugares, convirtiendo a este condimento en una barrera protectora ideal para cualquier rincón del hogar.
Para que este repelente casero surta efecto, es fundamental aplicar la cantidad adecuada en cada sector estratégico de la casa:
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Por rincón o punto de control: se deben utilizar entre 3 y 5 hojas.
Para una cocina promedio: se recomienda colocar un total de 20 a 30 hojas distribuidas en varios puntos clave.
Preparación clave: para liberar sus aceites esenciales de forma óptima, es indispensable trocear o machacar las hojas antes de colocarlas, ya que enteras pierden gran parte de su efectividad aromática.
¿Dónde colocar las hojas de laurel en la casa?
Las cucarachas suelen buscar espacios oscuros, cálidos y con acceso a alimento o agua. Por eso, los expertos en el control casero de plagas aconsejan ubicar el laurel en los siguientes lugares estratégicos:
- Detrás y debajo de la heladera: el calor constante del motor atrae a estos insectos.
- Debajo de la bacha de la cocina: las zonas con tuberías y humedad son sus escondites preferidos.
- Dentro de las alacenas y muebles de guardado: especialmente en las esquinas traseras donde se almacenan alimentos secos.
- Cerca del tacho de basura: ayuda a cortar la atracción hacia los desechos orgánicos.
- Zócalos, rejillas y grietas: es por donde suelen ingresar desde el exterior o transitar pegadas a la pared.
En pocas palabras
- Repelente natural: el laurel, gracias a su aroma, es una solución económica y no tóxica para ahuyentar cucarachas.
- Uso efectivo: se recomiendan entre 3 a 5 hojas por rincón, o 20 a 30 en cocinas, troceadas para potenciar su aroma.
- Ubicación estratégica: colocar las hojas en zonas oscuras y cálidas como heladeras, bachas, alacenas y cercanías del tacho de basura.