Cuántas hojas de laurel se necesitan para espantar a las cucarachas de casa y dónde colocarlas

A diferencia de otros métodos comerciales, el laurel no elimina a los insectos, sino que actúa como un repelente natural altamente efectivo. Esto se debe a que las cucarachas aborrecen el olor de ciertos compuestos volátiles presentes en sus hojas, como el cineol y el eucaliptol.

Las cucarachas pueden ser espantadas a través de una serie de elementos caseros.

Cuántas hojas de laurel usar para espantar a las cucarachas

Al detectar este perfume intenso, los insectos prefieren evitar la zona y buscar refugio en otros lugares, convirtiendo a este condimento en una barrera protectora ideal para cualquier rincón del hogar.