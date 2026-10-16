¿Cómo alejar cucarachas de las hendiduras usando hojas de laurel?

Por qué las hojas de laurel son un repelente natural infalible

A diferencia de los cebos comerciales formulados para envenenar, el laurel actúa como un disuasivo olfativo de alta potencia. Las hojas contienen compuestos volátiles como el eucaliptol, cineol y eugenol, sustancias que para el olfato humano despiden un perfume fresco y balsámico, pero que para los receptores de las cucarachas resultan intolerables.

Esta concentración de aceites esenciales en un espacio cerrado y oscuro hace que las cucarachas se desorienten y abandonen sus nidos para buscar sitios con mejor ventilación.

Cómo se deben usar las hojas de laurel

Tirar un par de hojas secas enteras detrás de la heladera no produce ningún resultado visible. Para eliminar cucarachas de las hendiduras, es indispensable romper las hojas:

Primer paso: Tomá entre 10 y 15 hojas de laurel secas y procesalas en un mortero, trituradora o con las manos hasta obtener un picado fino o polvo grueso. Este paso rompe las microcápsulas de la hoja y libera los aceites aromáticos concentrados.

Tomá entre 10 y 15 y procesalas en un mortero, trituradora o con las manos hasta obtener un picado fino o polvo grueso. Este paso rompe las microcápsulas de la hoja y libera los aceites aromáticos concentrados. Segundo paso: Introducí el laurel triturado directamente dentro de las hendiduras en la pared, las juntas abiertas de azulejos y los huecos alrededor de cañerías de agua o gas.

Introducí el laurel triturado directamente dentro de las hendiduras en la pared, las juntas abiertas de azulejos y los huecos alrededor de cañerías de agua o gas. Tercer paso: Con la ayuda de una espátula delgada, la punta de un cuchillo sin filo o un pincel viejo, empujá el polvo de laurel bien adentro de la cavidad para obligarlas a salir de la zona profunda del nido.

Ahora, en caso de que las hendiduras sean muy delgadas, se puede hacer un líquido repelente de laurel siguiendo los siguientes pasos:

Herví un puñado grande de hojas trituradas en 250 mililitros de agua a fuego bajo durante 10 minutos. Es fundamental mantener el recipiente tapado para evitar que los vapores esenciales se evaporen.

Una vez que la infusión se enfríe, colala y cargala en una botella con atomizador o en una jeringa descartable (sin aguja).

Rociá o inyectá el líquido directamente en las rendijas más estrechas. El agua transportará los aceites aromáticos al interior de la fisura, saturando el escondite en cuestión de segundos.

Hay que tener en cuenta que el laurel es un repelente, aleja las cucarachas, pero no las mata. Por eso mismo hay que aplicar las hojas de laurel cada 10 días o dos semanas y, en lo posible, sellar las grietas con silicona, enduido o masilla, para que ninguna cucaracha pueda salir o meterse por allí.