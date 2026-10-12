Cómo mezclar bicarbonato de sodio y azúcar para eliminar a las cucarachas de casa

Este cebo casero actúa como una trampa letal que atrae a los insectos y los elimina de manera progresiva, siendo ideal para ponerle fin a la presencia de cucarachas en tu casa.

Las cucarachas no sobrevivirán a esta trampa casera.

Por qué funciona la mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar

El éxito de esta preparación radica en la función combinada que cumple cada uno de sus dos ingredientes principales: