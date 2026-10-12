Cómo mezclar bicarbonato de sodio y azúcar para eliminar a las cucarachas de casa

Dentro de las alternativas naturales más consultadas para hacer un repelente de plagas, existe una mezcla infalible que destaca por su sencillez, bajo costo y contundente eficacia: la combinación de bicarbonato de sodio y azúcar.
Este cebo casero actúa como una trampa letal que atrae a los insectos y los elimina de manera progresiva, siendo ideal para ponerle fin a la presencia de cucarachas en tu casa.
Por qué funciona la mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar
El éxito de esta preparación radica en la función combinada que cumple cada uno de sus dos ingredientes principales:
- El azúcar como cebo: las cucarachas se sienten fuertemente atraídas por los alimentos dulces y carbohidratos. El aroma del azúcar impalpable o refinada funciona como un señuelo irresistible para llamar su atención.
- El bicarbonato de sodio como agente letal: una vez que el insecto ingiere el polvo, el bicarbonato reacciona con los jugos gástricos de su sistema digestivo. Al tomar contacto con la humedad y los ácidos estomacales, libera gases que provocan una rápida colapsación interna de la plaga.
Paso a paso: cómo preparar el cebo casero contra las cucarachas
- Mezclar partes iguales: en un recipiente seco, volcá las dos cucharadas de bicarbonato de sodio junto con las dos cucharadas de azúcar. Es fundamental revolver bien hasta obtener un polvo uniforme para evitar que la cucaracha seleccione solo el azúcar y esquive el bicarbonato.
- Distribuir en puntos estratégicos: colocá pequeñas dosis de la mezcla dentro de las tapitas de plástico o sobre trozos de cartón.
- Ubicación clave: ubicá estos cebos en las zonas donde habitualmente sospeches que hay actividad o paso de cucarachas: detrás de la heladera, debajo de la pileta de la cocina, cerca del tacho de basura, en rincones oscuros y en las rendijas de los muebles.
Para asegurar la efectividad de este truco natural y evitar que las cucarachas vuelvan a invadir tu hogar, es recomendable seguir estas pautas de mantenimiento:
- Renovar la mezcla: el bicarbonato de sodio pierde efectividad si se humedece. Se sugiere cambiar el contenido de las tapitas cada 3 o 4 días, o apenas notes humedad en el ambiente.
- Mantener la higiene general: evitá dejar platos sucios, migas o restos de comida expuestos durante la noche, ya que esto podría competir con el atractivo del azúcar.
- Paciencia y constancia: a diferencia de los aerosoles inmediatos, esta preparación casera actúa de manera progresiva a medida que las plagas consumen la trampa y la llevan a sus nidos.
En pocas palabras
- Cebo efectivo: una mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar es una solución casera para eliminar cucarachas.
- Mecanismo de acción: el azúcar atrae a las cucarachas, mientras que el bicarbonato de sodio, al ingerirlo, les provoca una falla interna.
- Aplicación: distribuir la mezcla en puntos estratégicos y renovarla regularmente para mantener su efectividad.
Resumen generado por Thinkindot AI