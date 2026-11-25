La crema Nivea ofrece distintos beneficios para el cuidado de la piel.

Para incorporar esta mezcla a la rutina de cuidado corporal, tendrás que utilizar una porción de crema Nivea y agregar únicamente aceite de laurel apto para uso cosmético, respetando las indicaciones de dilución del fabricante. No existe una cantidad universalmente segura, ya que la concentración de los aceites puede variar.

Tendrás que distribuir la mezcla sobre las piernas limpias mediante movimientos suaves, sin ejercer demasiada presión. Es preferible evitar las heridas, las zonas irritadas y la piel recién rasurada o depilada.

El aceite de laurel también es bueno para el cuidado de la piel.

También es fundamental realizar una prueba en una zona pequeña antes de extender el producto. DermNet, portal especializado en dermatología, advierte que los aceites esenciales pueden provocar dermatitis alérgica de contacto e irritación, especialmente cuando se utilizan concentrados.

Entonces, si aparece picazón, ardor, enrojecimiento o inflamación, hay que suspender su aplicación. Las personas con piel sensible o antecedentes de alergias deben consultar con un dermatólogo antes de probar esta combinación. Y si no hay muestra de alergia alguna, es seguro utilizar la mezcla de crema Nivea con aceite de laurel.