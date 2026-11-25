Para poder cargarlo en un avión rumbo a Minneapolis, los técnicos tuvieron que cortar el hielo en segmentos más chicos y aislarlos cuidadosamente para evitar que se derritieran en el trayecto. Desde allí, los bloques completaron los últimos 400 kilómetros por tierra hasta la Universidad Estatal de Iowa dentro de un camión refrigerado, una operación que costó alrededor de 10.000 dólares.

La llegada del hielo polar causó fascinación entre los presentes y hasta tuvo un uso gastronómico antes de las charlas técnicas. “Aunque la mayor parte del iceberg joven se utilizará para análisis y otras investigaciones, al menos una parte se servirá in vitro en el banquete de la conferencia de esta noche”, publicó The Washington Post en 1977. De hecho, el propio príncipe saudí utilizó un trozo del bloque para enfriar néctar de albaricoque antes de presentar el ejemplar ante los especialistas.

Un príncipe saudí pagó para trasladar un iceberg e intentar solucionar la escasez de agua

Más allá de ese traslado, Mohammed bin Faisal fue el principal sostén económico de la cumbre al aportar 50.000 dólares de su bolsillo, cifra a la que se sumaron otros 25.000 dólares de la Fundación Nacional de Ciencias. Asociado con los profesores universitarios Abdo Husseiny —un ingeniero nuclear de origen griego especializado en desalinización— y Zara Sabri, lideró varias jornadas de debate sobre cómo seleccionar y transportar grandes masas de hielo sin dañar el entorno.

Por qué el proyecto para remolcar icebergs terminó abandonado

El compromiso del príncipe con la crisis hídrica de su país lo llevó incluso a fundar la empresa Iceberg Transport International, dedicada a estudiar cómo arrastrar gigantescos bloques de hielo desde los polos hasta Oriente Medio. Según consta en los archivos de la Universidad Estatal de Iowa, “su objetivo final era transportar un iceberg a su región en un plazo de diez años para abastecer de agua y, quizás, utilizar la siembra de nubes para modificar el clima árido del desierto”.

Sin embargo, aunque la conferencia despertó curiosidad entre varios investigadores, el plan nunca superó la etapa teórica. Los altísimos costos logísticos, el riesgo real de que los bloques se derritieran en pleno océano y las limitaciones técnicas de finales de los años setenta convirtieron la iniciativa en una misión imposible. A eso se sumaban serias advertencias ambientales, como la alteración de los ecosistemas polares al extraer hielo a gran escala y el enorme gasto de combustible que habría implicado mover semejantes moles por el mar.