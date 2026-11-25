La escasez mundial de agua es un problema histórico en regiones áridas de Oriente Medio y África, y en 1977 dio lugar a una de las iniciativas más llamativas del siglo XX. En pleno auge petrolero de Arabia Saudí —un fenómeno que disparó el crecimiento de la población y las ciudades en un país con muy pocos recursos hídricos naturales—, el príncipe saudí Mohammed bin Faisal impulsó una idea tan audaz como difícil de imaginar hoy: utilizar los icebergs polares como fuente de agua dulce y remolcarlos hacia las zonas más secas del planeta.
Un príncipe saudí pagó 10.000 dólares para trasladar un iceberg de más de 2 toneladas y acabar con la escasez de agua
Preocupado por la falta de recursos hídricos en Arabia Saudí durante el auge petrolero, Mohammed bin Faisal llevó un bloque de hielo de 10.000 años de antigüedad para demostrar que su plan era viable
Para convencer a la comunidad internacional de que el proyecto podía funcionar, entre el 2 y el 6 de octubre de 1977 se organizó en Ames, Iowa (Estados Unidos), la Primera Conferencia y Talleres Internacionales sobre la Utilización de Icebergs para la Producción de Agua Dulce, la Modificación del Clima y Otras Aplicaciones. Al encuentro asistieron unos 175 científicos de 18 países y, como prueba de concepto frente a todos ellos, decidieron trasladar desde Alaska un enorme iceberg de más de 2 toneladas y 10.000 años de antigüedad hasta la sede del evento.
Un viaje de más de 4.000 kilómetros desde Alaska hasta Iowa
Crónicas de la época publicadas por diarios como The New York Times y The Washington Post detallaron la compleja logística detrás del traslado del iceberg, que recorrió más de 4.000 kilómetros hasta el corazón de Estados Unidos. El bloque de hielo fue extraído del glaciar Portage y llevado en helicóptero unos 80 kilómetros hasta el Aeropuerto Internacional de Anchorage, en Alaska.
Para poder cargarlo en un avión rumbo a Minneapolis, los técnicos tuvieron que cortar el hielo en segmentos más chicos y aislarlos cuidadosamente para evitar que se derritieran en el trayecto. Desde allí, los bloques completaron los últimos 400 kilómetros por tierra hasta la Universidad Estatal de Iowa dentro de un camión refrigerado, una operación que costó alrededor de 10.000 dólares.
La llegada del hielo polar causó fascinación entre los presentes y hasta tuvo un uso gastronómico antes de las charlas técnicas. “Aunque la mayor parte del iceberg joven se utilizará para análisis y otras investigaciones, al menos una parte se servirá in vitro en el banquete de la conferencia de esta noche”, publicó The Washington Post en 1977. De hecho, el propio príncipe saudí utilizó un trozo del bloque para enfriar néctar de albaricoque antes de presentar el ejemplar ante los especialistas.
Más allá de ese traslado, Mohammed bin Faisal fue el principal sostén económico de la cumbre al aportar 50.000 dólares de su bolsillo, cifra a la que se sumaron otros 25.000 dólares de la Fundación Nacional de Ciencias. Asociado con los profesores universitarios Abdo Husseiny —un ingeniero nuclear de origen griego especializado en desalinización— y Zara Sabri, lideró varias jornadas de debate sobre cómo seleccionar y transportar grandes masas de hielo sin dañar el entorno.
Por qué el proyecto para remolcar icebergs terminó abandonado
El compromiso del príncipe con la crisis hídrica de su país lo llevó incluso a fundar la empresa Iceberg Transport International, dedicada a estudiar cómo arrastrar gigantescos bloques de hielo desde los polos hasta Oriente Medio. Según consta en los archivos de la Universidad Estatal de Iowa, “su objetivo final era transportar un iceberg a su región en un plazo de diez años para abastecer de agua y, quizás, utilizar la siembra de nubes para modificar el clima árido del desierto”.
Sin embargo, aunque la conferencia despertó curiosidad entre varios investigadores, el plan nunca superó la etapa teórica. Los altísimos costos logísticos, el riesgo real de que los bloques se derritieran en pleno océano y las limitaciones técnicas de finales de los años setenta convirtieron la iniciativa en una misión imposible. A eso se sumaban serias advertencias ambientales, como la alteración de los ecosistemas polares al extraer hielo a gran escala y el enorme gasto de combustible que habría implicado mover semejantes moles por el mar.
En pocas palabras
- Príncipe saudí: Mohammed bin Faisal impulsó en 1977 el uso de icebergs como fuente de agua dulce.
- Prueba de concepto: Se trasladó un iceberg de 10.000 años y 2 toneladas desde Alaska hasta Iowa por $10.000.
- Proyecto abandonado: Altos costos, riesgos logísticos y ambientales frenaron la iniciativa de remolcar icebergs.