Para que el árbol de jade luzca sus características hojas carnosas y desarrolle un tronco firme, necesita un empujón nutricional, especialmente durante los meses de calor. Lejos de los químicos costosos de vivero, existe una mezcla casera y económica que gana cada vez más adeptos entre los fanáticos de las suculentas: el preparado de agua de arroz y lentejas.
Árbol de jade: cómo mezclar agua de arroz y lentejas para fortalecer sus raíces y hacerlo crecer sano
Con apenas dos ingredientes de la alacena, es posible preparar un bioestimulante casero para potenciar el árbol de jade
Este truco de jardinería funciona como un potente enraizante orgánico. Mientras que las lentejas liberan auxinas, fitohormonas naturales encargadas de estimular la división celular y el desarrollo de cada raíz, el arroz aporta almidón, vitaminas del grupo B y minerales esenciales que nutren el sustrato y activan los microorganismos benéficos de la tierra.
Paso a paso: cómo preparar este abono líquido en casa
Lograr esta mezcla nutritiva no requiere experiencia previa y se resuelve en pocos minutos utilizando elementos básicos de cocina:
- Los ingredientes: se necesitan dos cucharadas soperas de lentejas comunes, dos cucharadas de arroz blanco (sin condimentos ni sal) y medio litro de agua a temperatura ambiente, preferentemente filtrada o reposada para eliminar el exceso de cloro.
- La maceración: colocar ambos granos en un frasco o recipiente de vidrio junto con el agua. Dejar reposar la preparación durante toda la noche (entre 8 y 12 horas) en un lugar fresco y oscuro para que liberen sus nutrientes sin fermentar.
- El filtrado: a la mañana siguiente, colar el líquido con un colador fino o una tela limpia. Los granos restantes no se tiran: pueden aprovecharse perfectamente para cocinar o sumarse al compost.
Claves para aplicarlo sin dañar la planta
Al tratarse de una suculenta que almacena agua en sus hojas, el árbol de jade es muy sensible al exceso de humedad. Por eso, los especialistas recomiendan utilizar este tónico líquido únicamente cuando el sustrato de la maceta esté completamente seco al tacto.
Lo ideal es regar suavemente alrededor de la base, evitando mojar las hojas, con una frecuencia de una vez cada 15 o 20 días durante la primavera y el verano.
En pocas palabras
- Bioestimulante casero: mezcla de agua de arroz y lentejas fortalece el árbol de jade.
- Nutrición orgánica: lentejas liberan auxinas; arroz aporta almidón y vitaminas B.
- Aplicación cuidadosa: usar en sustrato seco, cada 15-20 días en primavera-verano.