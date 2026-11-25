Este truco de jardinería funciona como un potente enraizante orgánico. Mientras que las lentejas liberan auxinas, fitohormonas naturales encargadas de estimular la división celular y el desarrollo de cada raíz, el arroz aporta almidón, vitaminas del grupo B y minerales esenciales que nutren el sustrato y activan los microorganismos benéficos de la tierra.

El agua de arroz, mezclado con las lentejas, potencia el crecimiento del árbol de jade.

Paso a paso: cómo preparar este abono líquido en casa

Lograr esta mezcla nutritiva no requiere experiencia previa y se resuelve en pocos minutos utilizando elementos básicos de cocina: