Los especialistas le informaron a la familia que no había posibilidad de recuperar los riñones de Dieguito. A eso se sumaban la medicación y las inyecciones. El papá repasa: “Era bastante traumático el tema. Entonces, charlando con los doctores, aparte de las diálisis y de estar en lista de espera para trasplante, apareció la posibilidad de hacer trasplante con un familiar directo”.

El padre iba a poner su riñón. “Era un acto de amor para que él mejore su calidad de vida”. El trasplante es, de hecho, la opción que ofrece mejores perspectivas a los pacientes con problemas como el que tenía el pequeño.

Pero, como todo el mundo sabe, a veces no alcanza con que un individuo tenga buenas intenciones. Hay que ayudarlo, contenerlo. Darle herramientas.

En ese punto fue fundamental el sistema de salud pública de la provincia. Desde los médicos hasta los camilleros, pasando por los policías que trasladaron el órgano y los administrativos que colaboraron con la operación, todos se unieron bajo el mismo objetivo: que el niño estuviera mejor.

Daniel Villafañe, emocionado. Foto: gentileza Gobierno de Mendoza.

Los miedos, los hospitales, los sacrificios

Los padres de Dieguito contaron que cuando apareció la posibilidad del trasplante, se iniciaron diálogos con el Hospital Notti y el Hospital Central. El papá sería operado en el Central y el hijo en el gran centro pediátrico que posee la provincia. Eso hizo necesaria la coordinación entre las dos instituciones.

El papá lo resume así: “Fue impecable todo, desde los estudios hasta ahora que estoy acá internado. El personal estuvo en todos los detalles”.

Este es el video sobre el tema que difundió el Gobierno de Mendoza:

Isabel Martínez, jefa de Nefrología del Hospital Central, destacó que un trasplante es un trabajo multidisciplinario, que requiere el aporte de un amplio espectro de profesionales y trabajadores. “Hubo coordinación de los equipos quirúrgicos, el Incaimen y muchas voluntades”.

Dieguito tenía algunos miedos, admite la mamá, Karen: “La mayor preocupación que él tenía era si en la terapia su mamá iba a estar de noche. Por suerte pude estar con él. Verlo fue impactante. El traslado. El acto heroico del papá... Verlo recuperándose, que los médicos nos dijeran que los valores estaban volviendo a ser estables. Y cuando nos dijeron que los valores del papá también eran muy buenos, para mí fue muy emocionante”.

Se realizó con éxito el primer trasplante renal con donante vivo en un hospital público mendocino. El Hospital Notti y el Hospital Central trabajaron en conjunto para concretar la compleja cirugía simultánea. El paciente pediátrico, Diego Villafañe (12), recuperó su salud gracias al acto solidario y heroico de su propio padre.

Las cirugías se desarrollaron el mismo día, en 2 quirófanos que funcionaban prácticamente en simultáneo, uno en cada hospital. Silvia Melechuk, jefa del equipo de Trasplante Renal del Notti, sintetizó: “Nuestro pacientito pudo recibir la donación y nos llena de alegría haber podido dar este paso tan importante para la donación pediátrica en la provincia”.

A su turno, Rodolfo Fernández, coordinador jurisdiccional del Incaimen/Incucai, remarcó: “Es emocionante ver que un niño puede volver casi a una vida normal gracias al esfuerzo y al trabajo de tanta gente”. Y aprovechó para reconocer al Ministerio de Seguridad que, a través de la Unidad Motorizada de Acción Rápida, logró que el riñón llegara rápidamente al Notti.

Ver sonreír a su pibe, reconoció el papá, vale por todos los sacrificios. “Por ahí uno se pregunta si está bien lo que hace. Pero ya verlo distinto me deja más tranquilo. Es verdad que todo es un minuto a minuto que estamos peleando. Pero lo más importante ha pasado”, subrayó.

Dieguito se recupera favorablemente. Foto: gentileza Gobierno de Mendoza.

El chico entendió todo el proceso. E incluso le dijo a su papá: “Tu riñón funciona muy bien”.

“Ya estoy libre, puedo hacer todo. Puedo jugar. En San Rafael tengo amigos y ya los quiero ir a ver (…) Estamos re felices”, se lo escucha decir en el material que se difundió en las últimas horas.