Los frascos de vidrio son esos que quedan después de consumir algún producto que hemos comprado. Pero a partir de ahora, con estas ideas que te vamos a enseñar, podrás darle un uso original en tu jardín o casa creando con tus propias manos un recipiente para esquejes de interior y decorar tu hogar.
El reciclaje de frascos de vidrio es una excelente opción para cultivar plantas de interior directamente en agua y que puedan dar una estética única a cualquier espacio y gracias a la transparencia del frasco podrás observar cómo crecen las raíces.
Reciclaje: cómo preparar y mantener esquejes de interior en frascos de vidrio
Un esqueje es un pedazo de planta, el corte de una pequeña parte del tallo y que se utiliza para volver a cultivar. Vienen de un nudo de la hoja, y una vez que se hace el proceso, comienza a crear nuevas raíces y crecer. Pero para lograrlo hay que tener en cuenta como se preparan y además, como se deben mantener.
El primer paso es preparar el frasco y el esqueje lavando el frasco de vidrio reciclado y eligiendo una planta que se adapte bien al cultivo acuático, como el potus, la sansevieria, la tradescantia, la cinta o la Monstera deliciosa. Corta un tallo sano justo por debajo de un nudo, que es la zona desde donde brotarán las nuevas raíces.
Después quita las hojas de la sección inferior del tallo para evitar que queden sumergidas en el agua, llena el frasco con agua limpia e introduce el tallo con el follaje superior fuera del frasco. Por último, pon el recipiente en un ambiente bien iluminado, pero protegido del sol directo porque puede sobrecalentar el agua o promover la aparición de algas.
El mantenimiento de esta idea jardinería basada en el reciclaje es simple:
- Si el agua se vuelve turbia o con mal olor, cambiala.
- Una vez que el esqueje desarrolle raíces fuertes, bastará con reponer el nivel a medida que se evapore el agua.
- Si notas acumulación de algas o marcas de calcio en el vidrio, saca la planta para lavar el frasco.
- Cada tanto deja el frasco en remojo con vinagre blanco.
- Agrega un poco de fertilizante orgánico para las plantas de interior que decidas tener como esqueje y así aportar los nutrientes necesarios para su crecimiento.
En pocas palabras
- Reciclaje de frascos: reutilizar frascos de vidrio es ideal para cultivar plantas de interior y decorar espacios.
- Preparación de esquejes: selecciona un tallo sano, córtalo bajo un nudo y retira hojas inferiores antes de colocarlo en agua.
- Mantenimiento sencillo: cambia el agua si se enturbia, repón el nivel y usa fertilizante para nutrir las plantas.