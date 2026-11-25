El primer paso es preparar el frasco y el esqueje lavando el frasco de vidrio reciclado y eligiendo una planta que se adapte bien al cultivo acuático, como el potus, la sansevieria, la tradescantia, la cinta o la Monstera deliciosa. Corta un tallo sano justo por debajo de un nudo, que es la zona desde donde brotarán las nuevas raíces.

Después quita las hojas de la sección inferior del tallo para evitar que queden sumergidas en el agua, llena el frasco con agua limpia e introduce el tallo con el follaje superior fuera del frasco. Por último, pon el recipiente en un ambiente bien iluminado, pero protegido del sol directo porque puede sobrecalentar el agua o promover la aparición de algas.

Cultiva tus propios esquejes tan solo reutilizando frascos de vidrio.

El mantenimiento de esta idea jardinería basada en el reciclaje es simple: