Después hay que hacerle una limpieza profunda utilizando un cepillo para botellas y agua tibia con detergente o lavandina. Si el frasco aún sigue con manchas o aromas del alimento anterior, podés limpiar el frasco con una mezcla casera de bicarbonato de sodio con vinagre eliminará cualquier rastro.

Ahora, una vez que se esterilizan los envases de vidrio con agua hirviendo, hay que asegurarse de que el vidrio esté totalmente seco porque la mínima humedad que quede puede apelmazar o echar a perder las especias.

Especiero con frascos de vidrio reciclado.

El último paso de esta idea de reciclaje es que el frasco de vidrio tenga un buen cierre es el secreto para preservar la calidad, el aroma y la frescura de los condimentos. Por eso, el uso de tapas de rosca bien ajustadas o herméticas evita la entrada de aire, asegurando la conservación de los alimentos que no absorbe olores ni libera químicos.

Incluso, para personalizar tu especiero según el diseño que mejor se adapte a tu cocina, se pueden pintar las tapas con pintura de pizarrón para escribir con gis el nombre de cada condimento o colocar etiquetas adhesivas.

De este modo, tus viejos frascos de vidrio adquieren una segunda vida útil como especieros estéticos, seguros y ecológicos.

Por qué los frascos son un tesoro para reutilizar