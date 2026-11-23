Transformar toneladas de plástico en ladrillos parecidos a las piezas de Lego es la propuesta con la que dos emprendedores colombianos construyen viviendas y aulas escolares muy resistentes en solo unos días. Te contamos todos los detalles de su trabajo relacionado con el reciclaje, la construcción y la solidaridad.
El reciclaje ha estado ganando popularidad en el último tiempo y actualmente permite reciclar desechos, objetos sin uso, restaurar muebles e incluso crear un hogar. Tal como ocurrió con Oscar e Isabel que demostraron que lo que otros veían como basura, ellos lo veían como la materia prima de una escuela.
Convirtieron envases de shampoo y bolsas de plástico en ladrillos para construir más de 500 aulas escolares
La falta de casas y la contaminación por plástico son dos problemas muy serios que preocupan en todo el mundo. Para dar una solución a ambos temas al mismo tiempo, el arquitecto Oscar Andrés Méndez y la ingeniera electrónica Isabel Cristina Gámez crearon en 2010 la empresa Conceptos Plásticos en Bogotá, Colombia.
La idea central de este proyecto de reciclaje es fabricar ladrillos utilizando materiales reciclados que se encastran entre sí, de forma muy parecida a los bloques del famoso juego Lego. Estos bloques están hechos en un 95% por residuos como bolsas de plástico, envases de comida, botellas de champú y desechos industriales que para fabricarlos, se recolecta el plástico, se derrite y luego se vuelca en moldes hasta conseguir la forma de un bloque tradicional de unos tres kilos.
A diferencia de las construcciones comunes, este sistema no necesita usar cemento ni mezclas húmedas para unir las piezas, lo que hace que el armado sea mucho más rápido y sencillo. Incluso, una casa típica con dos habitaciones, baño, sala de estar, comedor y cocina se puede levantar en solo cinco días además de que estos ladrillos son capaces de resistir terremotos y otros desastres naturales, con una vida útil de más de 200 años.
Después de edificar más de 50 casas y escuelas en Colombia junto a empresas y ONG, el proyecto dio un gran salto internacional en 2017 cuando un representante de Unicef los contactó desde Costa de Marfil porque el plástico tirado en las calles tapaba los desagües y favorecía la propagación de malaria. Además, como las escuelas rurales de adobe se arruinaban con las lluvias y ante esa situación, organizaron una idea de reciclaje que permitiera construir 500 salones de clases con los plásticos reciclados de la zona, beneficiando a más de 25.000 niños.
En pocas palabras
- Reciclaje plástico: arquitectos colombianos crearon ladrillos ecológicos para aulas en África.
- Construcción innovadora: bloques de plástico reciclado se unen sin cemento, resisten desastres naturales.
- Impacto social: el proyecto construyó más de 500 aulas, beneficiando a miles de niños africanos.