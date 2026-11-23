La idea central de este proyecto de reciclaje es fabricar ladrillos utilizando materiales reciclados que se encastran entre sí, de forma muy parecida a los bloques del famoso juego Lego. Estos bloques están hechos en un 95% por residuos como bolsas de plástico, envases de comida, botellas de champú y desechos industriales que para fabricarlos, se recolecta el plástico, se derrite y luego se vuelca en moldes hasta conseguir la forma de un bloque tradicional de unos tres kilos.

Óscar Andrés Méndez, arquitecto, e Isabel Cristina Gámez, ingeniera electrónica, fundaron en Bogotá en 2010 la empresa Conceptos Plásticos.

A diferencia de las construcciones comunes, este sistema no necesita usar cemento ni mezclas húmedas para unir las piezas, lo que hace que el armado sea mucho más rápido y sencillo. Incluso, una casa típica con dos habitaciones, baño, sala de estar, comedor y cocina se puede levantar en solo cinco días además de que estos ladrillos son capaces de resistir terremotos y otros desastres naturales, con una vida útil de más de 200 años.

Después de edificar más de 50 casas y escuelas en Colombia junto a empresas y ONG, el proyecto dio un gran salto internacional en 2017 cuando un representante de Unicef los contactó desde Costa de Marfil porque el plástico tirado en las calles tapaba los desagües y favorecía la propagación de malaria. Además, como las escuelas rurales de adobe se arruinaban con las lluvias y ante esa situación, organizaron una idea de reciclaje que permitiera construir 500 salones de clases con los plásticos reciclados de la zona, beneficiando a más de 25.000 niños.