Tanto el ajo como la cebolla concentran compuestos azufrados naturales, como la alicina, que resultan desagradables para plagas habituales como pulgones, cochinillas y arañuela roja, además de ayudar a frenar el avance de hongos superficiales.

Los compuestos de la mezcla son efectivos contra hongos y plagas.

Al mantener las hojas limpias y protegidas sin recurrir a químicos agresivos, el árbol recupera su capacidad de fotosíntesis y logra atravesar mejor los períodos de estrés.

Paso a paso: cómo preparar y aplicar esta mezcla casera

Para que este truco de jardinería dé buenos resultados y no dañe las hojas del cítrico, es fundamental respetar las proporciones y el horario de aplicación: