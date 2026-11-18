En el interior del invento se incorporan varias bridas negras que actúan como obstáculos. Las avispas intentan trepar por ellas para escapar, pero terminan cayendo nuevamente al fondo del recipiente, donde se encuentra el líquido atrayente. El cebo es otra de las claves del dispositivo.

El objetivo: capturar a las reinas antes de que formen nuevas colonias

El cebo se prepara con agua, azúcar y levadura fresca de panadería, a los que se puede añadir vinagre de manzana. La mezcla se deja fermentar durante varias horas para generar un olor que atraiga a los ejemplares. Después, las botellas se cuelgan de árboles, preferiblemente cerca de cursos de agua y zonas donde se haya detectado actividad de la especie.

La iniciativa ya ha registrado resultados en Alcañiz, en la provincia de Teruel. Allí, una campaña conjunta del Ayuntamiento y los Agentes de Protección de la Naturaleza de Aragón consiguió capturar 62 reinas de avispa asiática en apenas un mes, mediante dispositivos instalados junto a la ribera del río Guadalope. La operación comenzó en marzo de 2026, después de que el verano anterior se localizaran nueve nidos en los alrededores del municipio.

La elección de las reinas no es casual. Durante la primavera, las fundadoras salen de su refugio invernal y comienzan a construir los primeros nidos. Cada una puede originar una colonia que llegue a superar los 2.000 ejemplares, por lo que los operativos buscan interceptarlas antes de que establezcan nuevas poblaciones.

Sin embargo, las botellas artesanales tienen una limitación importante, estas no garantizan que únicamente entren avispas asiáticas. De hecho, una investigación de la Universidad de A Coruña publicada en 2025 advirtió de que las trampas convencionales pueden capturar también insectos beneficiosos.