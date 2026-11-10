Endeudado sin trabajo se le ocurrió vender piedras como mascotas: todos se burlaron, pero se hizo millonario

Mientras compartía unas cervezas con amigos, estos comenzaron a quejarse del tiempo, los cuidados constantes y el dinero que demandaban los perros y gatos domésticos. Él entonces les respondió en tono de broma que tenía la mascota ideal: una piedra. Lejos de descartar la ocurrencia, decidió llevarla a la práctica y lanzar al mercado las Pet Rocks.

El producto consistía básicamente en piedras ordinarias y ovaladas importadas de una playa en México, acondicionadas dentro de cajas de cartón con orificios de ventilación y nidos de paja, simulando transportadores de animales.

La historia de Gary Dahl enseñó a cómo convertirse en millonario vendiendo piedras.

Lo sorprendente es que la clave y éxito del negocio fue el manual de instrucciones humorístico que redactó el publicista. La guía enseñaba a entrenar a la piedra para sentarse, quedarse o hacerse la muerta, y advertía no llevarla a nadar porque se hundiría hasta el fondo. También señalaba que prosperaban sin comida y disfrutaban viajar en los bolsillos.

Comercializadas por US$3,95, el fenómeno fue arrollador: Dahl vendió más de cinco millones de piedras en 1975, convirtiéndose en multimillonario antes de que la moda decayera tras la Navidad. Con su nueva fortuna, cambió su pequeña cabaña por una mansión con piscina y compró un Mercedes Benz.

Aunque sus posteriores emprendimientos fracasaron y enfrentó demandas legales de sus inversionistas, él dejó una huella imborrable al fallecer en 2015 y fue uno de los pocos en demostrar cómo empaquetar el sentido del humor para crear un negocio histórico.