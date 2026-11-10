Trabajó 20 años en un hotel y cobraba la mitad en negro: la Justicia le dio una millonaria indemnización

Un fallo reciente de la Justicia laboral vino a poner blanco sobre negro, literalmente, en una historia que acumulaba casi dos décadas de irregularidades en el trabajo, fraude y, finalmente, un portazo judicial que sacude al sector hotelero patagónico.
La protagonista de esta historia ingresó a trabajar como mucama en diciembre de 2005 en el hotel Aldebarán, ubicado en Bariloche. Durante casi veinte años, cumplió funciones de manera ininterrumpida, pero con una trampa estructural que condicionó toda su relación laboral.
La forma de pago que costó millones
Aunque su jornada real era de ocho horas diarias, los papeles oficiales reflejaban otra realidad. La empresa Sirius Patagonia SRL la había registrado formalmente por apenas cuatro horas, mientras que el 50% restante de su sueldo mensual se pagaba rigurosamente en negro.
Agobiada por la informalidad del pago, la empleada exigió a la patronal la regularización de su situación y el reconocimiento formal de sus funciones reales. La respuesta patronal estuvo lejos del diálogo: insultos, malos tratos y, como corolario, una carta documento en la que la firma le endilgaba una supuesta renuncia que jamás existió.
Ante la negativa de convalidar la maniobra y el silencio ante los reclamos de diferencias salariales, la trabajadora se consideró despedida indirectamente en febrero de 2024.
Lejos de resignarse, la exempleada decidió llevar el caso a los estrados judiciales. En un proceso donde la empresa optó por el silencio (fue declarada en rebeldía tras no contestar la demanda), el testimonio de extrabajadores resultó clave para corroborar la maniobra descrita anteriormente por fuera de lo legal.
Un fallo contundente
Ante este escenario, la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche dictó un fallo contundente. El tribunal condenó a la firma a abonar una indemnización que, sumando capital e intereses calculados hasta agosto de 2025, trepó a la impactante suma de $65.582.412,67.
El monto global contempla no solo la indemnización por antigüedad y la falta de preaviso, sino también las diferencias salariales acumuladas de los últimos 22 meses, rubros impagos como aguinaldo y vacaciones, y las multas agravadas previstas por la legislación laboral ante la falta de registración.
En pocas palabras
- Indemnización millonaria: justicia condenó a un hotel de Bariloche a pagar más de 65 millones de pesos.
- Irregularidades laborales: empleada trabajó 20 años con la mitad del sueldo en negro.
- Fallo contundente: la Cámara del Trabajo falló a favor de la trabajadora tras el silencio de la empresa.