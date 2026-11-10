Trabajó 20 años en un hotel y cobraba la mitad en negro: la Justicia le dio una millonaria indemnización

Agobiada por la informalidad del pago, la empleada exigió a la patronal la regularización de su situación y el reconocimiento formal de sus funciones reales. La respuesta patronal estuvo lejos del diálogo: insultos, malos tratos y, como corolario, una carta documento en la que la firma le endilgaba una supuesta renuncia que jamás existió.

La trabajadora terminará recibiendo una indemnización millonaria.

Ante la negativa de convalidar la maniobra y el silencio ante los reclamos de diferencias salariales, la trabajadora se consideró despedida indirectamente en febrero de 2024.

Lejos de resignarse, la exempleada decidió llevar el caso a los estrados judiciales. En un proceso donde la empresa optó por el silencio (fue declarada en rebeldía tras no contestar la demanda), el testimonio de extrabajadores resultó clave para corroborar la maniobra descrita anteriormente por fuera de lo legal.

Un fallo contundente

Ante este escenario, la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche dictó un fallo contundente. El tribunal condenó a la firma a abonar una indemnización que, sumando capital e intereses calculados hasta agosto de 2025, trepó a la impactante suma de $65.582.412,67.

El monto global contempla no solo la indemnización por antigüedad y la falta de preaviso, sino también las diferencias salariales acumuladas de los últimos 22 meses, rubros impagos como aguinaldo y vacaciones, y las multas agravadas previstas por la legislación laboral ante la falta de registración.