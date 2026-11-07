Son pareja, pero viven en montañas distintas: él cría truchas y ella cuida alpacas a 4.800 metros

A pie, el desplazamiento puede requerir entre cuatro y cinco horas. La actividad de Baluis consiste en criar truchas aprovechando el agua que baja de las montañas. Sus instalaciones son sencillas, utiliza piedras, tierra y canales para alimentar las pozas. Lleva alrededor de ocho años dedicado a esta actividad y explica que la calidad del agua y la limpieza de los estanques son fundamentales para mantener los peces sanos.

La insólita vida de una pareja en los Andes

La producción comenzó a pequeña escala y fue creciendo con el tiempo. Los ejemplares pueden alcanzar hasta tres kilos y la piscicultura se ha convertido en una fuente de ingresos que complementa las actividades ganaderas de la zona.

Dalila, por su parte, se ocupa de las alpacas en una estancia situada a mayor altitud. Allí pasa buena parte del día junto a los animales y sus perros, en un paisaje de pastizales, lagunas y montañas sin vegetación arbórea. Las construcciones son pequeñas y están adaptadas a las condiciones de la cordillera, con materiales disponibles en el entorno.

Pero la pareja no puede permanecer indefinidamente en las zonas más elevadas. Las nevadas y las lluvias intensas complican los desplazamientos y obligan a trasladar progresivamente los animales hacia sectores más bajos. Durante la visita, una nevada cubrió rápidamente el terreno y volvió resbaladizos los caminos.

La vida cotidiana también está condicionada por el aislamiento. Para cocinar utilizan productos de la zona, como truchas y papas nativas, además de infusiones de hierbas. El frío obliga a mantener encendido el fuego y aprovechar las horas de luz para realizar los trabajos exteriores.