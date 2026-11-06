Italia: Cervinia abrirá sus primeras pistas de esquí

La conexión con Zermatt y el esquí en el glaciar

La apertura italiana se suma a la actividad que ya se desarrolla en el sector suizo de Matterhorn Ski Paradise. Desde el 24 de octubre, los esquiadores pueden acceder al glaciar desde Breuil-Cervinia mediante una combinación de teleféricos que conecta Plan Maison, Cime Bianche Laghi y Plateau Rosa.

Del otro lado de la frontera funcionan los medios de elevación Plateau Rosa I, II y III, la telesilla Furggsattel y el teleférico Matterhorn Glacier Ride II. Quienes cuenten con un pase internacional pueden cruzar hacia Suiza y acceder a las pistas habilitadas en el glaciar.

La conexión entre Cervinia y Zermatt es uno de los grandes atractivos de este dominio compartido entre Italia y Suiza, que permite esquiar a ambos lados de la frontera con el Matterhorn como telón de fondo.

Descuentos para quienes se alojen en Cervinia

De cara al comienzo de la temporada, Cervino SpA y Consorzio Cervino Turismo también recuperaron la promoción First Tracks. La propuesta ofrece un descuento del 30% en los pases de esquí para quienes se alojen al menos cuatro noches en establecimientos adheridos. La promoción estará disponible hasta el 4 de diciembre y apunta a atraer a los primeros visitantes del invierno europeo.

Otra de las novedades de esta temporada es la posibilidad de utilizar un pase de esquí digital a través de la aplicación Cervino Ski. Los visitantes podrán comprar el ticket por internet, activarlo directamente en el celular y acceder a los medios de elevación sin necesidad de retirar una tarjeta física.

Con la apertura del 7 de noviembre, Cervinia suma nuevas alternativas para los esquiadores que buscan anticiparse al invierno en los Alpes. La temporada ya está en marcha en el glaciar y, desde este fin de semana, también tendrá sus primeros descensos del lado italiano del Matterhorn.