Italia: Cervinia abrirá sus primeras pistas de esquí

La temporada de esquí empieza a tomar impulso en los alrededores del Matterhorn. Breuil-Cervinia, en el Valle de Aosta, anunció que abrirá sus primeras pistas en Italia el próximo sábado 7 de noviembre. La decisión llega después de las últimas nevadas y del descenso de las temperaturas, que permitieron avanzar con los trabajos de preparación de la montaña.
Hasta ahora, la actividad se concentraba en el glaciar Theodul, del lado suizo, donde se puede esquiar desde el 14 de octubre. Con esta nueva apertura, los visitantes también podrán disfrutar de los primeros descensos por debajo de Plateau Rosa, a más de 3.500 metros de altura.
Según informó Cervino SpA, la empresa que gestiona el área de esquí, desde el sábado funcionarán las telesillas Plan Maison y Fornet. El pase diario para esquiar exclusivamente en el sector italiano tendrá un precio de 42 euros.
La conexión con Zermatt y el esquí en el glaciar
La apertura italiana se suma a la actividad que ya se desarrolla en el sector suizo de Matterhorn Ski Paradise. Desde el 24 de octubre, los esquiadores pueden acceder al glaciar desde Breuil-Cervinia mediante una combinación de teleféricos que conecta Plan Maison, Cime Bianche Laghi y Plateau Rosa.
Del otro lado de la frontera funcionan los medios de elevación Plateau Rosa I, II y III, la telesilla Furggsattel y el teleférico Matterhorn Glacier Ride II. Quienes cuenten con un pase internacional pueden cruzar hacia Suiza y acceder a las pistas habilitadas en el glaciar.
La conexión entre Cervinia y Zermatt es uno de los grandes atractivos de este dominio compartido entre Italia y Suiza, que permite esquiar a ambos lados de la frontera con el Matterhorn como telón de fondo.
Descuentos para quienes se alojen en Cervinia
De cara al comienzo de la temporada, Cervino SpA y Consorzio Cervino Turismo también recuperaron la promoción First Tracks. La propuesta ofrece un descuento del 30% en los pases de esquí para quienes se alojen al menos cuatro noches en establecimientos adheridos. La promoción estará disponible hasta el 4 de diciembre y apunta a atraer a los primeros visitantes del invierno europeo.
Otra de las novedades de esta temporada es la posibilidad de utilizar un pase de esquí digital a través de la aplicación Cervino Ski. Los visitantes podrán comprar el ticket por internet, activarlo directamente en el celular y acceder a los medios de elevación sin necesidad de retirar una tarjeta física.
Con la apertura del 7 de noviembre, Cervinia suma nuevas alternativas para los esquiadores que buscan anticiparse al invierno en los Alpes. La temporada ya está en marcha en el glaciar y, desde este fin de semana, también tendrá sus primeros descensos del lado italiano del Matterhorn.
En pocas palabras
- Italia: Breuil-Cervinia abre sus primeras pistas de esquí este sábado 7 de noviembre tras nevadas y descenso de temperaturas.
- Actividad: Ya se puede esquiar en el glaciar Theodul (lado suizo) desde el 14 de octubre, sumando ahora sectores bajo Plateau Rosa.
- Promociones: Se ofrece 30% de descuento en pases de esquí para alojados en establecimientos adheridos y pase digital vía app.