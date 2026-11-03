Esquí en Europa: los principales centros que abrirán en noviembre

Austria y Suiza, entre las primeras aperturas en Europa

Austria tendrá una de las inauguraciones más tempranas. KitzSki, el dominio que conecta Kitzbühel y Kirchberg, tiene previsto comenzar sus operaciones el 6 de noviembre. Le seguirán Gurgl, el 16, y Obertauern, el 19.

La última semana del mes concentrará otras cuatro aperturas: Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn y Silvretta Montafon, el 27; Schladming-Dachstein y Snow Space Salzburg, el 28.

En Suiza, el calendario también comenzará durante la primera semana. El 7 de noviembre está prevista la apertura de Vallées, que incluye Verbier, Nendaz, Veysonnaz y Thyon, y de Glacier 3000.

Davos Klosters (Parsenn) iniciará la temporada el 13 de noviembre, mientras que Andermatt (Gemsstock) lo hará el 14. El 21 será el turno de Jungfrau Ski Region, con Grindelwald y Wengen, y de Corvatsch, en St. Moritz.

Para el 28 de noviembre están programadas las aperturas de Corviglia, también en St. Moritz, Arosa Lenzerheide, Laax y Crans-Montana.

Tignes, Val d’Isère y Les 3 Vallées abren en noviembre

Francia tendrá una de sus principales jornadas de apertura el 21 de noviembre. Para esa fecha están previstos los comienzos de temporada de Tignes/Val d’Isère y Les 3 Vallées, el dominio que reúne a Val Thorens, Les Menuires, Méribel y Courchevel.

Una semana después, el 28 de noviembre, se sumarán Les 2 Alpes, Grand Massif —con Flaine, Les Carroz y Samoëns— y Chamonix, que tiene programada la apertura de los sectores Brévent/Flégère y Grands Montets.

Cortina d’Ampezzo y Livigno: destinos destacados en Italia

En Italia, Solda all`Ortles será uno de los primeros centros en comenzar la temporada, con apertura prevista para el 7 de noviembre. Madonna di Campiglio lo hará el 20 y Cortina d’Ampezzo, el 21.

El último sábado del mes, el 28 de noviembre, concentrará otras cuatro inauguraciones: Kronplatz, Livigno, Pontedilegno-Tonale y Via Lattea, el dominio que incluye estaciones como Sestriere y Sauze d’Oulx.

España y los países nórdicos también se suman a la temporada

En España, Baqueira Beret y Sierra Nevada tienen previsto abrir el 28 de noviembre, una fecha que coincide con el comienzo de temporada de varios centros de Noruega y Suecia.

Trysil y Kvitfjell, en Noruega, y Sälen, en Suecia, figuran entre las aperturas programadas para ese día. Tärnaby, también en territorio sueco, tiene previsto comenzar antes, el 14 de noviembre.

En Finlandia, Pyhä abrirá el 20 de noviembre y Ylläs lo hará el 21.

Las condiciones de nieve marcarán el comienzo de la temporada

Aunque el calendario anticipa una amplia oferta de destinos, las fechas de apertura no implican que todas las pistas y los medios de elevación estén disponibles desde el primer día. La cantidad de terreno habilitado dependerá de las nevadas, las temperaturas y las condiciones para preparar cada sector.

De hecho, varios centros europeos ya ofrecen alternativas para esquiar antes de estas inauguraciones. Entre ellos se encuentran Zermatt y Saas-Fee, en Suiza; Sölden y Kitzsteinhorn/Kaprun, en Austria; Val Senales y Passo Stelvio, en Italia; y Ruka y Levi, en Finlandia.

Así, noviembre marcará la transición hacia una nueva temporada de invierno en Europa, con una agenda de aperturas que se intensificará durante la segunda mitad del mes y tendrá su punto de mayor actividad el último fin de semana.

Próximamente se espera que la industria del esquí revele más detalles sobre las aperturas en otros destinos y las condiciones específicas de cada estación.