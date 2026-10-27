Esquí: Paula Moltzan logró su primera victoria en la Copa del Mundo

Una remontada decisiva en la segunda manga

Moltzan había terminado la primera manga a 59 centésimas de su compatriota Mikaela Shiffrin, que lideraba la clasificación. En la bajada decisiva, apostó por mantener un ritmo agresivo pese al empeoramiento de las condiciones y logró marcar el tiempo que ninguna de sus rivales pudo superar.

La principal amenaza llegó de la mano de Lara Colturi. La representante de Albania, que había terminado sexta en la primera manga, firmó una gran actuación en el segundo recorrido y pasó a liderar con más de medio segundo de ventaja sobre la alemana Emma Aicher, que ocupaba entonces el primer puesto provisional.

Moltzan consiguió desplazarla por el margen mínimo: una centésima. Después, las cuatro mejores de la primera manga no lograron arrebatarle el liderazgo, incluida Shiffrin, y la estadounidense pudo celebrar una victoria que había perseguido durante buena parte de su carrera.

Hasta ese momento, acumulaba diez podios en la Copa del Mundo, pero nunca había conseguido ganar. En Sölden, la espera llegó a su fin.

Colturi y Aicher, protagonistas en Austria

La albanesa Lara Colturi se quedó a las puertas de su primera victoria en Sölden. En una jornada complicada por la nieve y la visibilidad reducida, logró una de las mejores bajadas de la segunda manga y terminó segunda, a una centésima de Moltzan.

El resultado tuvo un valor especial porque también estrenaba equipamiento para esta temporada, tras cambiar a la marca Head.

El tercer puesto fue para Emma Aicher, que completó una remontada desde la novena posición de la primera manga. Para la alemana, de 22 años, fue su primer podio en slalom gigante en la Copa del Mundo, una disciplina en la que hasta ahora no había conseguido destacarse de la misma manera que en otras pruebas.