Hirscher posterga su regreso a la Copa del Mundo de esquí alpino

Hirscher cuenta con cuatro invitaciones especiales (wild cards) para el slalom gigante y otras cuatro para el slalom. Estas autorizaciones de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) le permiten participar sin tener que sumar previamente los puntos necesarios en competencias de categorías inferiores.

Sin embargo, el margen es limitado y deberá administrar esas oportunidades con cuidado. El objetivo es regresar cuando esté en condiciones de conseguir resultados que le permitan mantenerse en el circuito.

Después de Sölden, el calendario contempla pruebas de slalom en Levi y Gurgl. Más adelante, la Copa del Mundo se trasladará a Estados Unidos para disputar los gigantes de Copper Mountain y Beaver Creek, antes de regresar a Europa con la competencia de Val d’Isère, prevista para el 12 de diciembre.

Por el momento, Hirscher no confirmó cuándo volverá a competir. La decisión dependerá de su evolución y de las evaluaciones que realice junto con su equipo.

Una carrera marcada por los regresos

La trayectoria de Hirscher explica la expectativa que genera su vuelta. Se retiró en 2019 después de conquistar dos medallas de oro olímpicas, siete títulos mundiales y ocho clasificaciones generales de la Copa del Mundo, un palmarés que lo ubica entre las grandes figuras de la historia del esquí alpino.

En 2024 sorprendió al anunciar su regreso a la competición, esta vez bajo la bandera de Países Bajos, el país de origen de su madre. Su primera carrera fue precisamente en Sölden, donde terminó en el puesto 23 del gigante y consiguió el tercer mejor tiempo en la segunda manga.

Sin embargo, su vuelta duró poco. En diciembre de ese año sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un entrenamiento en Reiteralm y debió iniciar una nueva rehabilitación.

No era la primera vez que una lesión importante interrumpía su carrera. En 2011 sufrió una fractura de tobillo antes del Mundial, pero regresó al año siguiente y conquistó su primera clasificación general de la Copa del Mundo.

Ahora, el desafío es diferente. Con 37 años y después de una prolongada ausencia de la competición, Hirscher busca recuperar el nivel que lo convirtió en uno de los mejores esquiadores de su generación.

Sölden deberá esperar para volver a recibirlo en la largada. Su regreso sigue en pie, pero el austríaco tiene claro que no alcanza con volver a ponerse los esquíes: necesita estar preparado para competir.