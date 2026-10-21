Esquí alpino: Sölden pasó el control de nieve

Para conseguirlo, los organizadores aprovecharon las reservas de nieve conservadas durante el invierno mediante la técnica del snow farming, que permite almacenar nieve para utilizarla meses después. Las últimas precipitaciones y el descenso de las temperaturas también ayudaron a completar los trabajos, tanto con nieve natural como con producción artificial.

La preparación estuvo a cargo del equipo de pista que dirige Isidor Grüner. Aunque el visto bueno de la FIS despejó las dudas sobre la disponibilidad de nieve, el pronóstico seguirá bajo observación durante los próximos días, en particular por la posibilidad de viento.

El programa de la apertura en Sölden

Las carreras mantendrán sus horarios habituales. La primera manga comenzará a las 10 y la segunda, a las 13, tanto el sábado como el domingo, en horario local.

El año pasado, la austríaca Julia Scheib se quedó con la victoria en la prueba femenina, mientras que el suizo Marco Odermatt se impuso entre los hombres. Ambos volverán a ser protagonistas de una apertura que también tendrá entre sus principales atractivos a figuras como la estadounidense Mikaela Shiffrin y el brasileño Lucas Pinheiro Braathen, aunque sus participaciones deberán confirmarse en las listas definitivas.

El glaciar Rettenbach ya recibe a equipos nacionales y esquiadores desde principios de octubre. Las jornadas de entrenamiento en Sölden forman parte de la preparación final antes del inicio de las competencias, mientras que algunas delegaciones continuarán sus trabajos la próxima semana en otros centros de esquí de los Alpes.

Con la aprobación de la FIS, Sölden dejó atrás la primera incertidumbre de la temporada. La nieve está garantizada para la apertura y ahora la atención pasa a la pista, donde los mejores especialistas del mundo volverán a medirse en busca de las primeras victorias del invierno europeo.