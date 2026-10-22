Lindsey Vonn fue incluida en el equipo de esquí alpino de Estados Unidos para la temporada 2026/27, aunque su regreso a las pistas todavía está lejos de ser una certeza. La esquiadora, de 41 años, continúa recuperándose de la fractura de tibia sufrida en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina.
EEUU: Lindsey Vonn integra el equipo, pero su regreso es una incógnita
El equipo de esquí de Estados Unidos integró a Lindsey Vonn para la temporada 2026-27, pero su regreso a las pistas depende de la finalización de su tratamiento.
Lindsey Vonn: ¿regreso a la alta competencia?
La convocatoria, anunciada por U.S. Ski & Snowboard, confirmó una nómina de 49 deportistas para el próximo invierno. La presencia de Vonn entre las seleccionadas llamó la atención por el estado de su recuperación, pero no significa que la campeona vaya a participar de las pruebas de la Copa del Mundo.
La estadounidense, ganadora de 84 carreras en el circuito y con tres medallas olímpicas, sufrió una fractura compleja de tibia y debió someterse a múltiples operaciones. A ese cuadro se suma una lesión en el ligamento cruzado anterior (LCA), cuyo tratamiento también será determinante para establecer los plazos de su recuperación.
En abril, Vonn había explicado que todavía necesitaba resolver ese problema y que, después de la cirugía, requeriría al menos nueve meses para volver a esquiar. Con esos tiempos, su participación durante la temporada 2026/27 es una incógnita.
Sin embargo, la posibilidad de regresar no está descartada. La propia deportista dejó entrever que todavía no había realizado su última bajada, una declaración que mantiene abierta la expectativa de verla competir nuevamente, incluso con la temporada 2027/28 como horizonte posible.
Vonn también cuenta con una invitación especial de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS). De todos modos, sus resultados y su posición en el ranking le permitirían clasificarse para la Copa del Mundo sin necesidad de ese recurso: ocupa el puesto 12 de la clasificación general, es quinta en descenso y decimotercera en super-G. La mención de esa invitación por parte de la FIS refuerza la posibilidad de un regreso cuando su estado físico se lo permita.
Shiffrin y Johnson, al frente del equipo
La nómina estadounidense también tiene entre sus principales figuras a Mikaela Shiffrin, vigente campeona de la clasificación general de la Copa del Mundo. La esquiadora, tricampeona olímpica y ocho veces campeona mundial, afrontará una nueva temporada con el objetivo de sostener su protagonismo en el circuito internacional.
Otra de las referentes será Breezy Johnson, campeona olímpica de descenso y doble campeona mundial. Ambas integran un equipo que buscará llegar en las mejores condiciones al Campeonato Mundial de esquí alpino de 2027, que se disputará en Crans-Montana, Suiza, del 1 al 14 de febrero.
Entre los nombres destacados también aparecen Paula Moltzan y Jacqueline Wiles, medallistas de bronce olímpicas en la combinada por equipos, y Ryan Cochran-Siegle, ganador de dos medallas de plata olímpicas en super-G.
El equipo masculino A estará integrado por Cochran-Siegle, Bryce Bennett, Tommy Ford, Kyle Negomir y River Radamus. En la categoría femenina A habrá 12 esquiadoras, entre ellas Shiffrin, Vonn, Johnson, Moltzan y Wiles.
La Copa del Mundo de esquí comienza en Sölden
La temporada 2026/27 de la Copa del Mundo de esquí alpino comenzará el 24 y 25 de octubre en Sölden, Austria, con las pruebas de slalom gigante. Después, el circuito continuará en Levi, Finlandia, y Gurgl, Austria, antes de cruzar el Atlántico para las competencias de fines de noviembre.
Las mujeres competirán en slalom gigante y slalom en Killington, Vermont, el 28 y 29 de noviembre. En paralelo, los hombres disputarán super-G y slalom gigante en Copper Mountain, Colorado. Luego llegarán las pruebas masculinas de Beaver Creek, del 3 al 6 de diciembre, y las carreras de velocidad femeninas, del 11 al 13 de ese mes.
El Campeonato Mundial de Crans-Montana será la gran cita de la temporada, mientras que las finales de la Copa del Mundo se disputarán en Sun Valley, Idaho, del 20 al 25 de marzo.
En pocas palabras
- Lindsey Vonn: Fue incluida en el equipo de esquí alpino de Estados Unidos para la temporada 2026/27, pero su regreso a la competencia depende de su recuperación.
- Recuperación compleja: Vonn se recupera de una fractura de tibia sufrida en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina y de una lesión en el ligamento cruzado anterior.
- Figuras destacadas: El equipo estadounidense también cuenta con Mikaela Shiffrin y Breezy Johnson como principales referentes para la temporada.