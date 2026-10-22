EEUU: Lindsey Vonn integra el equipo, pero su regreso es una incógnita

En abril, Vonn había explicado que todavía necesitaba resolver ese problema y que, después de la cirugía, requeriría al menos nueve meses para volver a esquiar. Con esos tiempos, su participación durante la temporada 2026/27 es una incógnita.

Sin embargo, la posibilidad de regresar no está descartada. La propia deportista dejó entrever que todavía no había realizado su última bajada, una declaración que mantiene abierta la expectativa de verla competir nuevamente, incluso con la temporada 2027/28 como horizonte posible.

Vonn también cuenta con una invitación especial de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS). De todos modos, sus resultados y su posición en el ranking le permitirían clasificarse para la Copa del Mundo sin necesidad de ese recurso: ocupa el puesto 12 de la clasificación general, es quinta en descenso y decimotercera en super-G. La mención de esa invitación por parte de la FIS refuerza la posibilidad de un regreso cuando su estado físico se lo permita.

Shiffrin y Johnson, al frente del equipo

La nómina estadounidense también tiene entre sus principales figuras a Mikaela Shiffrin, vigente campeona de la clasificación general de la Copa del Mundo. La esquiadora, tricampeona olímpica y ocho veces campeona mundial, afrontará una nueva temporada con el objetivo de sostener su protagonismo en el circuito internacional.

Otra de las referentes será Breezy Johnson, campeona olímpica de descenso y doble campeona mundial. Ambas integran un equipo que buscará llegar en las mejores condiciones al Campeonato Mundial de esquí alpino de 2027, que se disputará en Crans-Montana, Suiza, del 1 al 14 de febrero.

Entre los nombres destacados también aparecen Paula Moltzan y Jacqueline Wiles, medallistas de bronce olímpicas en la combinada por equipos, y Ryan Cochran-Siegle, ganador de dos medallas de plata olímpicas en super-G.

El equipo masculino A estará integrado por Cochran-Siegle, Bryce Bennett, Tommy Ford, Kyle Negomir y River Radamus. En la categoría femenina A habrá 12 esquiadoras, entre ellas Shiffrin, Vonn, Johnson, Moltzan y Wiles.

La Copa del Mundo de esquí comienza en Sölden

La temporada 2026/27 de la Copa del Mundo de esquí alpino comenzará el 24 y 25 de octubre en Sölden, Austria, con las pruebas de slalom gigante. Después, el circuito continuará en Levi, Finlandia, y Gurgl, Austria, antes de cruzar el Atlántico para las competencias de fines de noviembre.

Las mujeres competirán en slalom gigante y slalom en Killington, Vermont, el 28 y 29 de noviembre. En paralelo, los hombres disputarán super-G y slalom gigante en Copper Mountain, Colorado. Luego llegarán las pruebas masculinas de Beaver Creek, del 3 al 6 de diciembre, y las carreras de velocidad femeninas, del 11 al 13 de ese mes.

El Campeonato Mundial de Crans-Montana será la gran cita de la temporada, mientras que las finales de la Copa del Mundo se disputarán en Sun Valley, Idaho, del 20 al 25 de marzo.