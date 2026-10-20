Juicio de YPF: la jueza Loretta Preska anuló la sentencia de U$S 16.000 millones

La resolución cierra la instancia en Nueva York, pero la causa YPF puede llegar a la Corte Suprema de EE.UU.

Los querellantes habían buscado dilatar el cierre formal del tribunal de distrito hasta que el máximo tribunal norteamericano resolviera si tomaba el reclamo. Sin embargo, Preska desestimó la maniobra de la querella y ordenó poner fin a las actuaciones en su juzgado de Nueva York.

Desde la Procuración General de la Nación indicaron que la medida constituye la finalización de la instancia judicial, ratificando la solidez de la posición jurídica argentina lograda en la etapa de apelación.

La estrategia de Burford Capital tras la anulación en el caso YPF

Tras este revés judicial en Manhattan, la única alternativa para el fondo litigante en suelo estadounidense es lograr que la Corte Suprema acepte revisar la causa. El pedido de revisión (certiorari) fue presentado por la querella, pero la admisión por el alto tribunal suele concederse en un porcentaje muy bajo de demandas.

En paralelo a las acciones en Estados Unidos, el fondo de litigios comenzó a explorar otras vías para presionar económicamente al país. Entre ellas sobresale el reclamo iniciado en el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial, en representación de las firmas Petersen.

El impacto financiero del caso YPF para la Argentina

La caída de esta condena millonaria desactiva el riesgo inminente de embargos soberanos y brinda oxígeno a las reservas internacionales del Banco Central. Fuentes oficiales remarcaron que los abogados contratados por la República mantendrán la estrategia defensiva hasta que todas las instancias queden concluidas.

El desenlace de esta contienda judicial continuará bajo la atenta mirada de los mercados financieros y de analistas en Mendoza, atentos al impacto en la cotización de los bonos soberanos y en el perfil crediticio del país. Y el fallo marca un hito para la gestión fiscal argentina, reduciendo la exposición al endeudamiento externo derivado de litigios judiciales en tribunales extranjeros.