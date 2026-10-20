Juicio de YPF: la jueza Loretta Preska anuló la sentencia de U$S 16.000 millones

La jueza federal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, formalizó la anulación de la condena de U$S16.100 millones contra la República Argentina por la estatización de YPF realizada en 2012.
La resolución acata lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones y da por cerrada la instancia en Nueva York. De esta manera, el gobierno nacional logró consolidar un alivio de enorme peso fiscal en el exterior, aunque la controversia mantiene un capítulo en la Corte Suprema de Estados Unidos.
Qué determinó la jueza Loretta Preska sobre la causa de YPF
A través de un escrito firmado este lunes, la magistrada dejó sin efecto su fallo del 2023, en el cual había obligado al Estado argentino a indemnizar al fondo Burford Capital por la compra de las acciones petroleras sin realizar una oferta pública de adquisición. Aquella sentencia exigía un desembolso original de U$S 16.100 millones que, con los intereses punitorios, ya rozaba los U$S18.000 millones.
Los querellantes habían buscado dilatar el cierre formal del tribunal de distrito hasta que el máximo tribunal norteamericano resolviera si tomaba el reclamo. Sin embargo, Preska desestimó la maniobra de la querella y ordenó poner fin a las actuaciones en su juzgado de Nueva York.
Desde la Procuración General de la Nación indicaron que la medida constituye la finalización de la instancia judicial, ratificando la solidez de la posición jurídica argentina lograda en la etapa de apelación.
La estrategia de Burford Capital tras la anulación en el caso YPF
Tras este revés judicial en Manhattan, la única alternativa para el fondo litigante en suelo estadounidense es lograr que la Corte Suprema acepte revisar la causa. El pedido de revisión (certiorari) fue presentado por la querella, pero la admisión por el alto tribunal suele concederse en un porcentaje muy bajo de demandas.
En paralelo a las acciones en Estados Unidos, el fondo de litigios comenzó a explorar otras vías para presionar económicamente al país. Entre ellas sobresale el reclamo iniciado en el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial, en representación de las firmas Petersen.
El impacto financiero del caso YPF para la Argentina
La caída de esta condena millonaria desactiva el riesgo inminente de embargos soberanos y brinda oxígeno a las reservas internacionales del Banco Central. Fuentes oficiales remarcaron que los abogados contratados por la República mantendrán la estrategia defensiva hasta que todas las instancias queden concluidas.
El desenlace de esta contienda judicial continuará bajo la atenta mirada de los mercados financieros y de analistas en Mendoza, atentos al impacto en la cotización de los bonos soberanos y en el perfil crediticio del país. Y el fallo marca un hito para la gestión fiscal argentina, reduciendo la exposición al endeudamiento externo derivado de litigios judiciales en tribunales extranjeros.
En pocas palabras
- Jueza Preska: anuló la condena de U$S 16.100 millones contra Argentina por la estatización de YPF.
- Capítulo judicial: la resolución cierra la instancia en Nueva York, pero la causa puede llegar a la Corte Suprema de EE.UU.
- Impacto fiscal: la medida alivia al Estado argentino de un desembolso millonario y riesgos de embargos.