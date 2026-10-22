Estados Unidos: Colorado se prepara para la temporada de esquí

Otro de los candidatos es Wolf Creek, también en Colorado, que todavía no anunció cuándo comenzará a recibir esquiadores. El centro abrió en octubre en cinco ocasiones durante las últimas dos décadas y fue el primero del país en 2011, 2018, 2021 y 2024. A diferencia de otros complejos de la región, depende principalmente de las nevadas naturales para adelantar la apertura.

El calendario de apertura en Colorado

Mientras algunos centros esperan una oportunidad para abrir en octubre, otros ya confirmaron sus fechas para la nueva temporada. Breckenridge y Copper Mountain tienen previsto comenzar el 6 de noviembre, uno de los primeros días anunciados para el invierno.

Vail abrirá, según el calendario previsto, el 13 de noviembre, mientras que Steamboat apunta al 21 de ese mes. Durante la última semana de noviembre se sumarán otros centros, entre ellos Beaver Creek, Crested Butte, Aspen Mountain y Snowmass.

Las fechas anunciadas para la temporada 2026/27 son las siguientes:

6 de noviembre: Breckenridge y Copper Mountain.

13 de noviembre: Vail.

14 de noviembre: Eldora.

20 de noviembre: Purgatory.

21 de noviembre: Steamboat.

25 de noviembre: Beaver Creek, Crested Butte y Ski Granby Ranch.

26 de noviembre: Aspen Mountain y Snowmass.

27 de noviembre: Telluride.

9 de diciembre: Ski Cooper.

12 de diciembre: Aspen Highlands, Buttermilk y Sunlight Mountain.

31 de diciembre: Silverton Mountain, para el inicio de su temporada de esquí guiado.

La fecha de apertura dependerá de las condiciones meteorológicas y de la posibilidad de producir nieve suficiente para habilitar las primeras pistas. Keystone y Arapahoe Basin todavía no tienen un día confirmado, mientras que Loveland maneja un período estimado entre fines de octubre y principios de noviembre.