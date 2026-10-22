Estados Unidos: Colorado se prepara para la temporada de esquí

La temporada 2026/27 de esq uí empieza a tomar forma en Colorado, Estados Unidos, donde varios centros esperan las condiciones necesarias para abrir sus pistas antes de noviembre. Como cada año, la atención está puesta en determinar cuál será el primer centro del país en recibir esquiadores.
¿Qué centros de Estados Unidos abrirán primero?
Keystone, Loveland y Arapahoe Basin son los principales candidatos para anticipar el inicio de las operaciones. Ninguno confirmó todavía una fecha concreta, aunque Keystone apunta a abrir lo antes posible, con octubre como objetivo. Arapahoe Basin también espera las primeras condiciones favorables para fabricar nieve, mientras que Loveland prevé comenzar entre fines de octubre y principios de noviembre.
Los antecedentes explican por qué estos centros concentran la atención. En las últimas 20 temporadas, uno de los tres fue el primero en abrir en Estados Unidos en 11 oportunidades. La temporada pasada, Keystone se quedó con ese lugar al habilitar sus pistas el 25 de octubre.
Otro de los candidatos es Wolf Creek, también en Colorado, que todavía no anunció cuándo comenzará a recibir esquiadores. El centro abrió en octubre en cinco ocasiones durante las últimas dos décadas y fue el primero del país en 2011, 2018, 2021 y 2024. A diferencia de otros complejos de la región, depende principalmente de las nevadas naturales para adelantar la apertura.
El calendario de apertura en Colorado
Mientras algunos centros esperan una oportunidad para abrir en octubre, otros ya confirmaron sus fechas para la nueva temporada. Breckenridge y Copper Mountain tienen previsto comenzar el 6 de noviembre, uno de los primeros días anunciados para el invierno.
Vail abrirá, según el calendario previsto, el 13 de noviembre, mientras que Steamboat apunta al 21 de ese mes. Durante la última semana de noviembre se sumarán otros centros, entre ellos Beaver Creek, Crested Butte, Aspen Mountain y Snowmass.
Las fechas anunciadas para la temporada 2026/27 son las siguientes:
- 6 de noviembre: Breckenridge y Copper Mountain.
- 13 de noviembre: Vail.
- 14 de noviembre: Eldora.
- 20 de noviembre: Purgatory.
- 21 de noviembre: Steamboat.
- 25 de noviembre: Beaver Creek, Crested Butte y Ski Granby Ranch.
- 26 de noviembre: Aspen Mountain y Snowmass.
- 27 de noviembre: Telluride.
- 9 de diciembre: Ski Cooper.
- 12 de diciembre: Aspen Highlands, Buttermilk y Sunlight Mountain.
- 31 de diciembre: Silverton Mountain, para el inicio de su temporada de esquí guiado.
La fecha de apertura dependerá de las condiciones meteorológicas y de la posibilidad de producir nieve suficiente para habilitar las primeras pistas. Keystone y Arapahoe Basin todavía no tienen un día confirmado, mientras que Loveland maneja un período estimado entre fines de octubre y principios de noviembre.
En pocas palabras
- Temporada de esquí: Colorado se prepara para la temporada 2026/27, con varios centros buscando abrir en octubre.
- Candidatos a abrir: Keystone, Loveland y Arapahoe Basin son los principales aspirantes a ser los primeros en Estados Unidos.
- Fechas confirmadas: Breckenridge y Copper Mountain abrirán el 6 de noviembre, seguidos por otros centros en noviembre.