Esquí: Lucas Pinheiro Braathen ganó en Sölden

Un arranque con presión y nuevos objetivos en el esquí

El estreno tenía un significado especial para Pinheiro Braathen. Además de comenzar la defensa de sus títulos, volvía a medirse con Odermatt, cuatro veces campeón del slalom gigante, en una rivalidad que promete ser uno de los grandes atractivos de la temporada.

El brasileño reconoció que sintió una gran presión antes de la carrera, tanto por la expectativa que genera su rendimiento como por la responsabilidad de defender los logros de la temporada anterior. Sin embargo, consiguió transformar esa exigencia en un impulso para imponerse en el glaciar Rettenbach.

A los 26 años, Pinheiro Braathen también atraviesa una etapa de búsqueda de nuevos objetivos. Después de alcanzar algunas de las metas más importantes de su carrera, dedicó la pretemporada a encontrar nuevas motivaciones para seguir evolucionando. En Sölden, esa búsqueda se tradujo en una actuación sólida, sin dudas en los momentos decisivos y con la confianza que lo llevó a dominar el gigante durante los últimos meses.

Meillard superó a Odermatt por una centésima en Austria

La pelea por el segundo puesto se resolvió por un margen mínimo. Meillard consiguió superar a su compatriota Odermatt por apenas una centésima, gracias a un gran tramo final de la segunda manga.

El resultado tuvo un valor particular para el suizo, que nunca había terminado entre los cinco primeros en Sölden. Su segundo puesto representó un comienzo alentador en una temporada en la que buscará consolidarse entre los principales candidatos de la disciplina.

Odermatt, por su parte, terminó satisfecho con el tercer puesto después de una pretemporada marcada por las lesiones. El suizo mejoró sus sensaciones en la segunda bajada, aunque la diferencia establecida por Pinheiro Braathen en la primera manga terminó siendo determinante.

El podio también tuvo un valor histórico para Odermatt: alcanzó los 47 podios en el slalom gigante de la Copa del Mundo y superó a sus compatriotas Michael von Grünigen y Vreni Schneider como el esquiador suizo con más podios en la disciplina.