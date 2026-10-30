Esquí en Europa: las tendencias clave para la temporada 2026/27

Para quienes viajan desde la Argentina, donde una semana de esquí en Europa requiere una planificación importante, conocer de antemano qué incluye la estadía también puede ayudar a tomar decisiones con mayor claridad.

Todo incluido, también en la montaña

En un viaje de esquí, el alojamiento es apenas una parte del presupuesto. Los pases para las pistas, las clases, las comidas y las actividades complementarias también pueden representar una porción importante del gasto.

Por eso, las propuestas all inclusive se presentan como una alternativa para quienes buscan reunir varios servicios en una misma reserva y anticipar buena parte de los costos. La modalidad y los servicios incluidos dependen de cada establecimiento y del paquete contratado, por lo que conviene revisar las condiciones antes de reservar.

Club Med desarrolla este concepto en sus resorts de montaña, con propuestas que integran alojamiento, gastronomía y distintas prestaciones vinculadas con las vacaciones de esquí. El objetivo es simplificar la organización para que los huéspedes puedan concentrarse en disfrutar de la experiencia.

Una experiencia que va más allá del esquí

La jornada en las pistas sigue siendo el centro de unas vacaciones de nieve, pero cada vez hay más aspectos que intervienen en la elección de un resort. La gastronomía, el bienestar, el entretenimiento y los espacios destinados a los chicos también forman parte de la experiencia.

Esta variedad resulta especialmente relevante para los viajes familiares y multigeneracionales, en los que abuelos, padres e hijos comparten las vacaciones, aunque tengan diferentes edades, intereses o niveles de experiencia sobre los esquíes.

En estos casos, disponer de actividades para distintos públicos permite que cada integrante encuentre su propio ritmo y que el grupo también tenga momentos para compartir. La combinación de deporte, confort y servicios es parte de la propuesta de Club Med, que busca integrar distintas experiencias durante una misma estadía.

Cinco destinos para la temporada 2026/27 en Europa

Entre los resorts franceses señalados como opciones de interés para el próximo invierno europeo se encuentran Val Thorens, Tignes, Les Arcs Panorama, La Rosière y Serre Chevalier. La elección depende del tipo de viaje, las preferencias de cada grupo y los servicios que se busquen durante la estadía.

Para quienes están organizando sus vacaciones, no alcanza con comparar las características de las áreas esquiables. También es importante evaluar la ubicación del alojamiento, el acceso a las pistas, las propuestas gastronómicas y las actividades disponibles fuera del horario de esquí.

En estos casos, disponer de actividades para distintos públicos permite que cada integrante encuentre su propio ritmo y que el grupo también tenga momentos para compartir. La combinación de deporte, confort y servicios es parte de la propuesta de Club Med, que busca integrar distintas experiencias durante una misma estadía.

Anticiparse para disfrutar de la nieve

La planificación anticipada, la previsibilidad de los gastos y la posibilidad de combinar esquí con otras actividades son algunos de los factores que pueden orientar la elección de unas vacaciones en los Alpes franceses durante la temporada 2026/27.

Para los viajeros latinoamericanos, comparar destinos y servicios con tiempo permite encontrar una propuesta que se adapte a sus prioridades. Con su modelo todo incluido y una oferta que integra deporte, gastronomía y bienestar, Club Med busca responder a quienes quieren disfrutar de la montaña sin tener que organizar cada aspecto de las vacaciones por separado.