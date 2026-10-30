EEUU: Arapahoe Basin abrió la temporada de esquí

¿Cómo se preparó la nieve para el esquí en Estados Unidos?

Las nevadas recientes aportaron algunos centímetros de nieve natural, pero no fueron suficientes para habilitar las pistas. La apertura dependió principalmente de la producción artificial, que permitió preparar el primer recorrido de la temporada.

Los centros de esquí de Colorado habían comenzado a fabricar nieve el 15 de octubre. Sin embargo, las temperaturas elevadas obligaron a interrumpir las tareas durante varios días. Una tormenta registrada el domingo por la noche dejó alrededor de 8 centímetros de nieve en Arapahoe Basin y permitió retomar los trabajos durante la mañana del lunes.

El resultado fue una pista con cobertura suficiente para recibir a los primeros esquiadores, aunque la superficie habilitada todavía es limitada. La ampliación del terreno disponible dependerá de la evolución de las temperaturas y de las condiciones para continuar con la fabricación de nieve.

¿Quién abrió primero la temporada de esquí en Colorado?

El comienzo de la temporada vuelve a poner en primer plano la competencia entre los centros de esquí de Colorado, que cada año buscan recibir a los primeros esquiadores del invierno.

En los días previos, Arapahoe Basin y Loveland habían interrumpido temporalmente la producción de nieve por las condiciones meteorológicas y todavía no habían confirmado sus fechas de apertura. El anuncio de A-Basin modificó el escenario y movilizó rápidamente a los aficionados, que llegaron a la montaña a medida que se difundía la noticia.

En el conjunto de América del Norte, Ski Ward, en Massachusetts, había habilitado una alfombra transportadora durante el fin de semana anterior y se había adelantado en la carrera por inaugurar la temporada. La apertura de Arapahoe Basin, en cambio, marcó el inicio de la actividad con medios de elevación en un centro de esquí del oeste estadounidense.

Celebraciones por un invierno especial en Arapahoe Basin

Fundado en 1946, Arapahoe Basin celebra sus 80 años con promociones y actividades previstas para los próximos meses. Entre las propuestas anunciadas, habrá pases diarios a 80 dólares todos los miércoles y acceso gratuito para los esquiadores de 80 años durante esas jornadas y el fin de semana de aniversario, programado del 4 al 6 de diciembre.

El centro también confirmó que el Ikon Pass y el Ikon Base Pass ofrecerán acceso ilimitado durante toda la temporada. Para quienes tienen la versión Base, se trata de una novedad. Además, habrá descuentos en gastronomía, alquiler de equipos y comercios para los titulares de pases habilitados.

Con una primera pista abierta y los medios de elevación en funcionamiento, Arapahoe Basin puso en marcha el invierno 2026/27 en las Montañas Rocosas. La continuidad de la temporada dependerá ahora de las condiciones meteorológicas y de la posibilidad de habilitar nuevos sectores en las próximas semanas.