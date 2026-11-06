El esquí de montaña volverá a los Juegos Olímpicos de la Juventud

Un nuevo paso hacia Alpes 2030

La confirmación para Dolomiti Valtellina 2028 representa otro avance para una disciplina que busca consolidarse dentro del movimiento olímpico. Tras su debut en Milano Cortina 2026, el esquí de montaña también tiene asegurada su presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Alpes 2030, donde contará con las pruebas de sprint, relevos mixtos e individual.

En 2028, la atención estará puesta en los deportistas más jóvenes. Los 48 lugares disponibles serán para atletas nacidos entre el 30 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2011. Cada comité olímpico nacional podrá presentar un máximo de tres representantes por género, por lo que el camino hacia la clasificación será exigente.

El período clasificatorio comenzó el 1 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta el 12 de diciembre de 2027. Entre las competencias que tendrán un papel importante aparecen el circuito de Copa del Mundo juvenil ISMF 2026/27 y los Campeonatos Mundiales Juveniles de 2027, que se realizarán en La Molina, España.

Valtellina, otra vez en el centro de la escena

La elección de Valtellina tiene un significado especial para el esquí de montaña. En febrero de 2026, Bormio fue escenario del histórico debut olímpico de la disciplina, un acontecimiento que marcó un antes y un después para este deporte.

Dos años después, la región volverá a recibir una competencia olímpica de esta especialidad, esta vez con el foco puesto en las nuevas generaciones. Para los jóvenes esquiadores, será una oportunidad de competir en un escenario que ya forma parte de la historia olímpica del esquí de montaña.

Con esta confirmación, la disciplina suma una nueva oportunidad para acercarse a las generaciones más jóvenes y seguir creciendo en el ámbito internacional. Desde Lausana 2020 hasta Alpes 2030, el esquí de montaña empieza a construir un recorrido olímpico cada vez más sólido.