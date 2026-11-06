Esquí: tres sedes europeas se preparan para los Mundiales de 2027

En aquella oportunidad, Suiza tuvo una actuación sobresaliente y conquistó ocho de las diez medallas de oro disponibles. Ahora, el regreso del campeonato representa una nueva oportunidad para uno de los países con mayor tradición en el esquí alpino.

La inspección de la FIS, realizada durante tres jornadas en septiembre, incluyó la revisión de los dispositivos de seguridad, la ubicación de las cámaras de televisión, los puntos de cronometraje intermedio y los trabajos de preparación de las pistas.

Uno de los principales focos estuvo puesto en la Piste Nationale, escenario de las pruebas de velocidad. El trazado fue modificado en dos oportunidades desde las primeras competencias de prueba de la Copa del Mundo y, tras los últimos trabajos sobre el terreno, ya tiene su configuración definitiva para el descenso.

También se resolvieron cuestiones vinculadas con la circulación de los competidores en la zona de llegada. Aunque todas las pruebas compartirán un mismo sector de meta, se establecieron dos corredores diferenciados para hombres y mujeres, con el objetivo de preservar la nieve y evitar interferencias con las líneas de carrera.

Además de los escenarios deportivos, la FIS inspeccionó el centro de prensa y la Medal Plaza, donde se desarrollarán distintas actividades. La organización busca que el campeonato tenga un impacto que trascienda las competencias y fortalezca el posicionamiento de Crans-Montana como sede del esquí internacional.

Falun será sede del Mundial de esquí nórdico por sexta vez

Entre el 24 de febrero y el 7 de marzo, Falun recibirá la 45ª edición del Campeonato Mundial de esquí nórdico. El programa incluirá 26 pruebas por medallas en salto de esquí, esquí de fondo y combinada nórdica.

La localidad sueca organizará el campeonato por sexta vez, 12 años después de la última edición, disputada en 2015. En cantidad de celebraciones, solo Lahti, en Finlandia, supera a Falun, con siete ediciones realizadas y una octava prevista para 2029.

Una de las novedades del programa será la incorporación de la primera competencia por equipos femeninos de combinada nórdica en la historia de los Mundiales. La inclusión permitirá ampliar de 25 a 26 la cantidad de pruebas por medallas.

La propuesta de Falun 2027 también tendrá un fuerte componente social. La organización prevé involucrar a escuelas, jóvenes y comunidades locales, además de recuperar tradiciones suecas. Una de las iniciativas será entregar gorros tejidos a mano a los medallistas, confeccionados por artesanas de distintas regiones del país.

La inclusión y el desarrollo de las naciones con menos recursos también forman parte de los objetivos del campeonato. En ese sentido, se impulsarán iniciativas como el Common Waxing Project, destinado a mejorar las condiciones de preparación de los esquíes y favorecer la competitividad de esos equipos.

Durante la inspección final, los representantes de la FIS recorrieron los escenarios de salto, esquí de fondo y combinada nórdica, además de la Medal Plaza, ubicada en Stora Torget, la plaza principal de Falun.

Montafon organizará el Mundial más grande de snowboard, freestyle y freeski

El último de los tres grandes campeonatos se disputará en Austria. Entre el 6 y el 21 de marzo, Montafon será el escenario principal de los Mundiales de snowboard, freestyle y freeski, que tendrán 31 pruebas por medallas.

Será la edición más grande de la historia para estas disciplinas y también el mayor acontecimiento de deportes de invierno organizado hasta ahora en el estado austríaco de Vorarlberg.

El programa incluirá la 21ª edición del Mundial de freestyle y la 17ª de snowboard. Además, se sumará la competencia por equipos de dual moguls, una de las novedades que permitirá alcanzar el récord de 31 títulos en juego.

Montafon concentrará la mayor parte de las actividades, aunque las pruebas de halfpipe de snowboard y freeski se disputarán en Kühtai, una localidad situada a unos 100 kilómetros hacia el este, cerca de Innsbruck. La decisión permitirá aprovechar instalaciones existentes y distribuir las competencias entre dos centros de montaña.

La sustentabilidad también tendrá un lugar destacado en la organización. El rediseño de los circuitos de slopestyle permitirá ahorrar aproximadamente 60.000 metros cúbicos de nieve, mientras que las inversiones en infraestructura buscarán dejar un legado para la región una vez finalizado el campeonato.

Los preparativos también incorporaron la experiencia del Mundial de esquí alpino de Saalbach 2025. La última inspección incluyó una revisión de las sedes, las ceremonias, la logística, los servicios médicos y los procedimientos antidopaje.

Con los tres campeonatos encaminados, el invierno europeo de 2027 tendrá una agenda de primer nivel para los deportes de nieve. Crans-Montana, Falun y Montafon serán los escenarios de 68 pruebas por medallas, en una temporada que combinará tradición, novedades deportivas y una importante apuesta por el desarrollo de las regiones anfitrionas.