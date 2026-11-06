Comienza la construcción de la presa más alta del mundo y utiliza 27 espejos para combatir el frío extremo

Uno de los principales problemas durante su construcción ha sido mantener la temperatura adecuada de la arcilla para garantizar su compactación. Para resolverlo, los ingenieros instalaron 27 espejos móviles, conocidos como helióstatos, que siguen la trayectoria del sol y reflejan la radiación hacia el núcleo de la presa. El sistema consigue elevar unos tres grados la temperatura del material y ampliar hasta tres horas diarias el tiempo efectivo de trabajo en determinadas jornadas.

¿Cuándo estará terminada la construcción de la presa más alta del mundo?

El embalse tendrá una capacidad aproximada de 2.900 millones de metros cúbicos de agua. La central contará con cuatro turbinas de 500 megavatios cada una, lo que representa una potencia instalada total de 2.000 megavatios. Su producción media anual está estimada en 7.700 millones de kilovatios hora.

El proyecto comenzó a construirse en 2015 y forma parte de la estrategia china para ampliar su capacidad de generación eléctrica renovable y mejorar la regulación de los recursos hídricos en la cuenca del río Dadu.

La primera turbina comenzó a generar electricidad el 26 de junio de 2026. El 31 de agosto, las tres primeras unidades ya estaban conectadas a la red. Mientras tanto, la presa continúa creciendo, a mediados de 2026 había alcanzado aproximadamente 260 metros y los trabajos restantes buscan completar los 315 metros durante 2027.

Cuando alcance su altura definitiva, superará a la presa Jinping-I, también situada en Sichuan, que mide 305 metros. Sin embargo, el récord podría ser temporal, Tayikistán construye la presa de Rogun, diseñada para alcanzar los 335 metros.