Las grandes ideas nacen de problemas cotidianos. Para una niña originaria de Chiapas, México, la necesidad de contar con agua caliente fue el punto de partida para crear un invento que llamó la atención de la comunidad científica. Con apenas ocho años, diseñó y construyó un calentador solar utilizando materiales que normalmente habrían terminado en la basura.
Con 10 botellas de plástico, una niña de 8 años inventó un calentador de agua alimentado por la luz del sol
Con 10 botellas de plástico recicladas, una niña de 8 años de Chiapas diseñó un innovador calentador solar de agua, promoviendo una solución sostenible y económica para su comunidad.
Su invento fue bautizado como "Baño Calientito" y surgió con el objetivo de ofrecer una alternativa económica a las familias que no podían comprar un calentador convencional y que, en muchos casos, recurrían a la leña para calentar el agua.
¿Cómo funciona este invento?
Para su construcción, Xóchitl Guadalupe Cruz López, utilizó aproximadamente diez botellas de plástico PET pintadas de negro, una manguera de unos 15 metros, madera y cristales recuperados de un refrigerador. Con ayuda de su padre, instaló el dispositivo en el techo de su vivienda.
Este invento aprovecha un principio básico de la energía solar. Las superficies oscuras absorben el calor de la radiación del sol. Las botellas de plástico contribuyen a captar esa energía y el sistema de mangueras permite que el agua circule y aumente su temperatura. Los cristales, por su parte, ayudan a conservar el calor mediante un efecto similar al de un pequeño invernadero.
Un invento que la podría llevar a Harvard
El resultado fue un invento capaz de calentar aproximadamente diez litros de agua hasta alcanzar temperaturas de entre 35 y 45 grados Celsius. Pero lo que realmente hizo especial esta historia fue el reconocimiento que recibió.
En 2018, Xóchitl se convirtió en la primera niña en obtener el Reconocimiento ICN a la Mujer, otorgado por el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La distinción reconoció su capacidad para acercar la ciencia a la vida cotidiana. Su trabajo fue destacado por el Foro Económico Mundial y, en noviembre de 2026, presentó sus proyectos científicos ante la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
Existe la posibilidad de que Xóchitl Guadalupe Cruz López estudie en Harvard, aunque su ingreso aún no está confirmado. En noviembre de 2026 recibió una beca completa en México y el respaldo económico y académico para prepararse e intentar postular a dicha universidad estadounidense.
En pocas palabras
- Invento de Xóchitl: Una niña de 8 años construyó un calentador de agua solar con botellas de plástico.
- Funcionamiento y Materiales: Utiliza botellas de plástico PET, manguera y madera para calentar hasta 10 litros de agua.
- Reconocimiento Científico: Su proyecto fue destacado por el Foro Económico Mundial y la UNAM.