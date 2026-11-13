Con 10 botellas de plástico, una niña de 8 años inventó un calentador de agua alimentado por la luz del sol

Este invento aprovecha un principio básico de la energía solar. Las superficies oscuras absorben el calor de la radiación del sol. Las botellas de plástico contribuyen a captar esa energía y el sistema de mangueras permite que el agua circule y aumente su temperatura. Los cristales, por su parte, ayudan a conservar el calor mediante un efecto similar al de un pequeño invernadero.

Un invento que la podría llevar a Harvard

El resultado fue un invento capaz de calentar aproximadamente diez litros de agua hasta alcanzar temperaturas de entre 35 y 45 grados Celsius. Pero lo que realmente hizo especial esta historia fue el reconocimiento que recibió.

En 2018, Xóchitl se convirtió en la primera niña en obtener el Reconocimiento ICN a la Mujer, otorgado por el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La distinción reconoció su capacidad para acercar la ciencia a la vida cotidiana. Su trabajo fue destacado por el Foro Económico Mundial y, en noviembre de 2026, presentó sus proyectos científicos ante la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Existe la posibilidad de que Xóchitl Guadalupe Cruz López estudie en Harvard, aunque su ingreso aún no está confirmado. En noviembre de 2026 recibió una beca completa en México y el respaldo económico y académico para prepararse e intentar postular a dicha universidad estadounidense.