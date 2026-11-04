Los objetos e inventos cotidianos que desafían al tiempo y funcionan igual que hace un siglo

Relacionado a estos inventos, el sacacorchos es otro imborrable pese a las incontables variantes modernas, su espiral metálica que se enrosca en el corcho para luego tirar de ella sigue existiendo.

El lápiz escolar también se mantiene sin modificaciones desde hace más de un siglo al igual que los candados. Si bien estos últimos incorporaron mecanismos de seguridad más complejos, su funcionamiento es el mismo.

El martillo y el lápiz, otros objetos que pasaron la prueba del tiempo.

Con los martillos y los picaportes ocurre lo mismo y ni hablar de las agujas de coser. Estas fueron un invento milenario que mantiene su fisonomía exacta de punta afilada para perforar la tela y un diminuto ojo por donde pasa el hilo.

Todos estos utensilios tienen un diseño que ayudan a una necesidad con simpleza y efectividad.