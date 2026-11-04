Los objetos e inventos cotidianos que desafían al tiempo y funcionan igual que hace un siglo

Existen inventos que demostraron ser tan prácticos y eficaces a tal punto que sus su funcionamiento básico no necesitó cambios durante más de 100 años. Aunque incorporaron mejoras en sus materiales o detalles de fabricación, su funcionamiento esencial sigue siendo exactamente el mismo y ni el avance de la tecnología pudo contra ellos.
Los inventos que no cambiaron en un siglo y ni la tecnología pudo contra ellos
Hay muchos objetos que dan de qué hablar gracias a su poder de mantenerse intactos con el paso del tiempo y uno de ellos es el famoso cierre. Aunque hoy se utilicen materiales más resistentes, el sistema aún tiene su esencia inalterable con dos hileras de dientes que se traban o liberan al deslizar una pieza.
Otro de los más importantes es el abrelatas, ya sea el formato clásico o los modelos con rueda cortante porque su principio no varía y sigue siendo una cuchilla que bordea la lata para desprender la tapa metálica. Con las tijeras ocurre lo mismo, son un diseño que perdura a través del tiempo gracias a dos hojas afiladas que giran sobre un eje para cortar.
Relacionado a estos inventos, el sacacorchos es otro imborrable pese a las incontables variantes modernas, su espiral metálica que se enrosca en el corcho para luego tirar de ella sigue existiendo.
El lápiz escolar también se mantiene sin modificaciones desde hace más de un siglo al igual que los candados. Si bien estos últimos incorporaron mecanismos de seguridad más complejos, su funcionamiento es el mismo.
Con los martillos y los picaportes ocurre lo mismo y ni hablar de las agujas de coser. Estas fueron un invento milenario que mantiene su fisonomía exacta de punta afilada para perforar la tela y un diminuto ojo por donde pasa el hilo.
Todos estos utensilios tienen un diseño que ayudan a una necesidad con simpleza y efectividad.
En pocas palabras
- Diseño eficaz: algunos objetos e inventos perduran más de 100 años por su funcionamiento simple.
- Resistencia tecnológica: ni los avances tecnológicos han podido modificar el principio básico de estos objetos.
- Ejemplos cotidianos: cierres, abrelatas, tijeras y sacacorchos son algunos de los inventos que desafían al tiempo.