Existe una larga lista de personalidades reconocidas por su ingenio y creatividad a la hora de inventar soluciones. Pero hay uno que que surgió de la mano de científicos japoneses para poder cuidar el planeta y que el plástico ya no sea un problema de contaminación.
Un invento prometedor: crearon un plástico que se disuelve en agua en pocas horas y se descompone en la tierra en solo 10 días
A diferencia de los plásticos comunes o comerciales que tardan años en descomponserse, este invento no deja microplásticos tóxicos ni pesados
Un grupo de investigadores japoneses desarrolló un nuevo tipo de plástico capaz de desaparecer por completo en el agua de mar en pocas horas y en la tierra en unos 10 días. Este hallazgo sin dudas es una alternativa real frente a los plásticos comunes, que suelen tardar décadas en destruirse y causan graves daños a la naturaleza.
El innovador invento cuyo plástico se disuelve en horas y no contamina
A simple vista y durante su uso cotidiano, este invento parece un material firme y resistente como el plástico tradicional derivado del petróleo. Pero la diferencia es enorme y se nota al entrar en contacto con la sal del mar.
En ese contacto, la unión entre sus partes se desarma y el material empieza a separarse hasta desvanecerse en cuestión de dos a tres horas, sin dejar rastros de sus restos. De hecho, una de sus mayores ventajas para el medio ambiente es que no deja microplásticos ni residuos tóxicos.
Al romperse, el plástico simplemente vuelve a sus elementos iniciales, los cuales son digeridos de forma natural por las bacterias del entorno. No es inflamable ni libera gases contaminantes durante su desintegración, lo que garantiza que no envenena ni el agua ni el suelo.
Este avance de la ciencia sin duda es un invento prometedor, ya que millones de toneladas de basura terminan en los océanos cada año.
Sin embargo, el producto todavía no está a la venta porque el equipo creador aún sigue perfeccionándolo y diseñando coberturas protectoras que permitan usarlo a diario en botellas o paquetes comunes sin que se rompa con la humedad, garantizando que solo empiece a disolverse una vez que se descarte en la naturaleza.
En pocas palabras
- Invento japonés: desarrollaron un plástico biodegradable que se disuelve en agua en horas.
- Ventajas ambientales: no deja microplásticos ni residuos tóxicos al descomponerse en la tierra en 10 días.
- Desarrollo futuro: el producto aún se perfecciona para evitar su disolución prematura en uso cotidiano.