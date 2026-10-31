Un invento prometedor: crearon un plástico que se disuelve en agua en pocas horas y se descompone en la tierra en solo 10 días

En ese contacto, la unión entre sus partes se desarma y el material empieza a separarse hasta desvanecerse en cuestión de dos a tres horas, sin dejar rastros de sus restos. De hecho, una de sus mayores ventajas para el medio ambiente es que no deja microplásticos ni residuos tóxicos.

El plástico se desintegra liberando nutrientes como fósforo y nitrógeno que funcionan como un fertilizante ecológico para enriquecer el suelo.

Al romperse, el plástico simplemente vuelve a sus elementos iniciales, los cuales son digeridos de forma natural por las bacterias del entorno. No es inflamable ni libera gases contaminantes durante su desintegración, lo que garantiza que no envenena ni el agua ni el suelo.

Este avance de la ciencia sin duda es un invento prometedor, ya que millones de toneladas de basura terminan en los océanos cada año.

Sin embargo, el producto todavía no está a la venta porque el equipo creador aún sigue perfeccionándolo y diseñando coberturas protectoras que permitan usarlo a diario en botellas o paquetes comunes sin que se rompa con la humedad, garantizando que solo empiece a disolverse una vez que se descarte en la naturaleza.