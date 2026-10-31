Concurso de ingreso al Poder Judicial: de más de 30.000 inscriptos sólo aprobaron 11.392 el primer examen

Más de la mitad de los inscriptos quedaron afuera del concurso

Las autoridades de la Suprema Corte precisaron que más de 15.000 personas registradas no completaron el procedimiento de examen al no descargar los enlaces correspondientes o no seguir las pautas obligatorias.

Al mismo tiempo, dentro del universo de evaluaciones corregidas, 1.173 postulantes no alcanzaron el puntaje mínimo y resultaron desaprobados.

Desde la Dirección de Recursos Humanos informaron la anulación de exámenes que presentaron irregularidades formales o procedimentales durante la jornada de evaluación virtual.

Descalificaciones por incumplimiento de resolución y fallas de envío

Un grupo de evaluaciones entregadas quedó fuera de cómputo debido a que los exámenes se ejecutaron desde direcciones de correo electrónico no declaradas al momento de la inscripción. Dicha restricción estaba contemplada en la Resolución N° 38.253 de la Dirección de Recursos Humanos, normativa que fue difundida a través de los canales institucionales previos a la prueba.

A su vez, el reporte oficial detalló la situación de los postulantes que completaron el formulario pero omitieron accionar el botón de envío al finalizar la prueba. En estos casos, el sistema no recepcionó los formularios, determinando la eliminación automática de los concursantes en cumplimiento con las bases reglamentarias.

Los aspirantes pueden consultar el padrón definitivo de aprobados y desaprobados en el sitio web institucional del Poder Judicial de Mendoza (jusmendoza.gob.ar), donde también se informarán los horarios y modalidades para la segunda evaluación.

Siguientes instancias de selección

Quienes superen las dos fechas evaluativas de la primera instancia virtual accederán a la segunda etapa del proceso de selección, la cual consistirá en un examen presencial de comprensión lectora.

Las autoridades judiciales precisaron que los horarios, sedes y dinámicas de la etapa presencial se definirán una vez consolidado el número total de postulantes que resulten aprobados en los exámenes de octubre y noviembre.