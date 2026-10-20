Sentir que nos observan no es un sexto sentido: la ciencia encontró respuestas a este fenómeno

Sentir que nos observan no es un sexto sentido, sino un fenómeno conocido como "percepción de la mirada"

Nuestra visión periférica nos permite detectar la dirección en la que otros miran, aún cuando no estemos de frente.

A diferencia de la mayoría de los animales, en los cuales la pupila ocupa casi la totalidad del globo ocular para ocultar sus intenciones, los humanos tienen la parte blanca del ojo grande y clara. Este contraste blanco facilita entender con precisión hacia dónde mira otra persona favoreciendo la comunicación no verbal y la socialización.

Además, existe una fuerte razón evolutiva vinculada con la supervivencia. Ante la incertidumbre, el cerebro humano tiende a ser precavido y asume que la otra persona nos está mirando. Pues una mirada directa puede indicar una amenaza o un intento de dominar, por lo que presuponer que alguien nos observa funciona como un mecanismo de defensa eficiente.