El invento que muchos esperaban: crearon un filtro que le saca la cafeína al café una vez servido

Los creadores del invento apilaron láminas bidimensionales de óxido de grafeno y modificaron sus poros utilizando alginato de sodio e iones de calcio. De este modo, crearon "pasadizos" microscópicos por donde las moléculas transitan según su carga eléctrica, su estado de hidratación y su atracción química. De esta forma, aunque la cafeína es una molécula pesada, logró atravesar el filtro con mayor facilidad.

Desarrollan un filtro de grafeno que le quita la mitad de la cafeína al café después de preparar una taza y no antes.

En las pruebas experimentales que hicieron con café instantáneo comercial, el filtro pudo bajar la concentración de cafeína en un 47,4 %, es decir, casi la mitad. Si bien el proceso mantuvo otros compuestos representativos del café, la disminución es parcial y no equivale a un descafeinado comercial completo.

Sin embargo, se trata de un invento que sigue siendo un prototipo experimental en desarollo, ya que faltan respuestas más certeras sobre la velocidad en que saca la cafeína, durabilidad, costes, variedades de café, percepción sensorial y viabilidad a gran escala.

Aunque se trata de un invento que demuestra que aunque parezca imposible, puede existir un filtro capaz de eliminar sustancias específicas de una bebida.