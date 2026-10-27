El invento que muchos esperaban: crearon un filtro que le saca la cafeína al café una vez servido

Elegir entre tomar un café común o uno descafeinado es una decisión que se toma antes de comprar, hacer o pedir el café. Sin embargo, gracias a los avances de la ciencia, ahora puedes sacarle la cafeína a tu taza segundos antes de darle el primer sorbo.
Un grupo de científicos de las universidades de Nueva Gales del Sur y de Okayama se propuso odesafiar esta regla al crar una membrana de laboratorio capaz de filtrar la bebida una vez preparada. Es decir, este invento permite servir primero la taza y decidir recién después cuánta cafeína se desea conservar en ella.
Científicos crean un filtro que le saca la cafeína al café una vez servido
A diferencia de un colador que todos tenemos en casa que quita los elementos basándose únicamente en su tamaño, este invento cuenta con un sistema de nanofiltración que funciona con una lógica molecular mucho más refinada.
Los creadores del invento apilaron láminas bidimensionales de óxido de grafeno y modificaron sus poros utilizando alginato de sodio e iones de calcio. De este modo, crearon "pasadizos" microscópicos por donde las moléculas transitan según su carga eléctrica, su estado de hidratación y su atracción química. De esta forma, aunque la cafeína es una molécula pesada, logró atravesar el filtro con mayor facilidad.
En las pruebas experimentales que hicieron con café instantáneo comercial, el filtro pudo bajar la concentración de cafeína en un 47,4 %, es decir, casi la mitad. Si bien el proceso mantuvo otros compuestos representativos del café, la disminución es parcial y no equivale a un descafeinado comercial completo.
Sin embargo, se trata de un invento que sigue siendo un prototipo experimental en desarollo, ya que faltan respuestas más certeras sobre la velocidad en que saca la cafeína, durabilidad, costes, variedades de café, percepción sensorial y viabilidad a gran escala.
Aunque se trata de un invento que demuestra que aunque parezca imposible, puede existir un filtro capaz de eliminar sustancias específicas de una bebida.
En pocas palabras
- Invento revolucionario: crearon un filtro que permite sacar la cafeína del café una vez servido.
- Tecnología de filtración: utiliza nanofiltración molecular para separar la cafeína de la bebida.
- Resultados parciales: el prototipo experimental reduce la cafeína en casi la mitad, pero no es un descafeinado total.