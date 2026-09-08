El invento argentino que se adelantó a su época y pocos recuerdan, pero resolvió miles de casos en el mundo

El método de identificación de personas desarrollado por Vucetich era el más exacto conocido hasta ese momento.

Identificación por huellas digitales: el invento argentino que se adelantó a su época y resolvió miles de casos en el mundo

Un croata que emigró con su familia a nuestro país, fue el creador del sistema que resolvió miles de casos en el mundo. Juan Vucetich, antropólogo y policía, es el creador de las huellas dactilares.

En 1888 ingresó en la policía de la provincia de Buenos Aires con el cargo de meritorio en la Oficina de Contaduría y Mayoría, donde luego pasó a la Oficina de Estadísticas.

De esta forma, en medio de una una investigación policial, se empleó el sistema creado por él. Un sistema, conocido como dactiloscopía que se basaba en la identificación única de las huellas dactilares de cada persona.

En 1891 Vucetich hizo las primeras fichas dactilares del mundo con las huellas de 23 procesados, y se estableció como Día Mundial de la Criminalística.

De hecho, el primer caso en el que se aplicó con éxito en Argentina fue en 1892, cuando se resolvió un asesinato en Necochea, donde la huella dactilar de la asesina, Francisca Rojas, fue crucial para su identificación.

La dactiloscopía, tenía precisión y facilidad a la hora de aplicarlo, por eso se extendió rápidamente por todo el mundo y se convirtió en un estándar en la identificación personal.

Ya en 1905, la Policía Federal Argentina incorporó formalmente este invento bajo el nombre "Sistema Dactiloscópico Argentino" marcando un antes y un después en la forma de identificar a las personas, sobre todo en investigaciones criminales y en detenidos por distintos delitos.