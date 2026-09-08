El invento argentino que se adelantó a su época y pocos recuerdan, pero resolvió miles de casos en el mundo

Hay inventos que pasan desapercibidos, pero que siempre complementan, ayudan y transforman. A fines del siglo XIX, surgió un invento que transformó la seguridad, la documentación e investigación de personas. No fue una máquina sofisticada ni un hallazgo espectacular, pero su impacto en el mundo es incuestionable.
Existe una larga lista de personalidades argentinas reconocidas por su ingenio y creatividad a la hora de inventar soluciones. Algunos surgieron de la mano de argentinos en su suelo natal, argentinos residentes en otros países o incluso, como en este caso, extranjeros que encontraron en nuestro territorio la inspiración para innovar.
Juan Vucetich emigró de Croacia a Argentina para crear las huellas dactilares y lograr cambiar para siempre la identificación de cada ser humano.
Identificación por huellas digitales: el invento argentino que se adelantó a su época y resolvió miles de casos en el mundo
Un croata que emigró con su familia a nuestro país, fue el creador del sistema que resolvió miles de casos en el mundo. Juan Vucetich, antropólogo y policía, es el creador de las huellas dactilares.
En 1888 ingresó en la policía de la provincia de Buenos Aires con el cargo de meritorio en la Oficina de Contaduría y Mayoría, donde luego pasó a la Oficina de Estadísticas.
De esta forma, en medio de una una investigación policial, se empleó el sistema creado por él. Un sistema, conocido como dactiloscopía que se basaba en la identificación única de las huellas dactilares de cada persona.
De hecho, el primer caso en el que se aplicó con éxito en Argentina fue en 1892, cuando se resolvió un asesinato en Necochea, donde la huella dactilar de la asesina, Francisca Rojas, fue crucial para su identificación.
La dactiloscopía, tenía precisión y facilidad a la hora de aplicarlo, por eso se extendió rápidamente por todo el mundo y se convirtió en un estándar en la identificación personal.
Ya en 1905, la Policía Federal Argentina incorporó formalmente este invento bajo el nombre "Sistema Dactiloscópico Argentino" marcando un antes y un después en la forma de identificar a las personas, sobre todo en investigaciones criminales y en detenidos por distintos delitos.
En pocas palabras
- Invento argentino: la dactiloscopía de Juan Vucetich revolucionó la identificación personal a fines del siglo XIX.
- Primer caso: el sistema se aplicó con éxito en 1892 para resolver un asesinato en Necochea.
- Adopción mundial: la precisión y facilidad de la dactiloscopía la convirtieron en un estándar global.