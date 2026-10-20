Una agricultora inventó un megapatinete 4x4 para hacer su trabajo en la finca en mitad de tiempo

El Turon 4X se parece poco a los patinetes eléctricos que circulan por las ciudades. Pesa alrededor de 150 kilos, incorpora cuatro ruedas adaptadas a terrenos irregulares y cuenta con un asiento y una plataforma que permite subir y bajar con facilidad. El diseño de esta construcción está pensada para cultivos leñosos, como los pistachos, donde los agricultores necesitan desplazarse constantemente entre árboles.

Cómo es este invento

La autonomía es uno de sus principales argumentos. Según Garrido, ha recorrido entre 70 y 80 kilómetros sobre terreno arado, lo que equivale a más de ocho horas de uso en determinadas condiciones. El vehículo también permite transportar herramientas y pequeños materiales para realizar tareas como colocar protectores, practicar injertos o revisar plantas sin tener que regresar continuamente al punto de partida.

Otra de las características de este invento es la posibilidad de incorporar accesorios agrícolas, como un depósito para tratamientos. También contempla una tableta con geolocalización para facilitar la gestión del cuaderno digital de campo.

La idea no se limita a ahorrar tiempo. Al ser eléctrico, el vehículo funciona sin emitir gases de escape durante su uso y genera menos ruido que una máquina con motor de combustión. Además, busca reducir el cansancio de los trabajadores que deben recorrer grandes superficies cargando herramientas o equipos.

El proyecto consiguió financiación a través de los Premios Integra 4.0 de la Diputación de Cuenca. Sin embargo, convertir el prototipo en un producto comercial requiere todavía resolver cuestiones técnicas. Garrido y su equipo trabajan en mejoras de la dirección, la suspensión y la comodidad del asiento.

La previsión anunciada por la empresa en octubre de 2026 es tener lista una segunda versión como muy tarde en abril de 2027, con la intención de comenzar su comercialización.