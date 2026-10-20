Una agricultora inventó un megapatinete 4x4 para hacer su trabajo en la finca en mitad de tiempo

Cristina Garrido necesitaba pasar más tiempo atendiendo sus cultivos, pero no podía permitirse dedicar tantas horas a recorrer la finca. Madre de dos hijos, con otro trabajo y responsable de una plantación familiar de pistachos, decidió crear un invento original.
Se trata de la construcción del Turon 4X, un patinete eléctrico todoterreno diseñado para desplazarse por terrenos agrícolas y realizar determinadas tareas con menos esfuerzo.
Megapatintente 4x4: el invento que revoluciona la agricultura
El invento nació en Fuente de Pedro Naharro, un municipio de la provincia de Cuenca, en España. Garrido comenzó a desarrollar la idea en 2024, después de comprobar cuánto tiempo perdía caminando entre las hileras de árboles para revisar su estado, detectar problemas y realizar pequeñas intervenciones.
El Turon 4X se parece poco a los patinetes eléctricos que circulan por las ciudades. Pesa alrededor de 150 kilos, incorpora cuatro ruedas adaptadas a terrenos irregulares y cuenta con un asiento y una plataforma que permite subir y bajar con facilidad. El diseño de esta construcción está pensada para cultivos leñosos, como los pistachos, donde los agricultores necesitan desplazarse constantemente entre árboles.
Cómo es este invento
La autonomía es uno de sus principales argumentos. Según Garrido, ha recorrido entre 70 y 80 kilómetros sobre terreno arado, lo que equivale a más de ocho horas de uso en determinadas condiciones. El vehículo también permite transportar herramientas y pequeños materiales para realizar tareas como colocar protectores, practicar injertos o revisar plantas sin tener que regresar continuamente al punto de partida.
Otra de las características de este invento es la posibilidad de incorporar accesorios agrícolas, como un depósito para tratamientos. También contempla una tableta con geolocalización para facilitar la gestión del cuaderno digital de campo.
La idea no se limita a ahorrar tiempo. Al ser eléctrico, el vehículo funciona sin emitir gases de escape durante su uso y genera menos ruido que una máquina con motor de combustión. Además, busca reducir el cansancio de los trabajadores que deben recorrer grandes superficies cargando herramientas o equipos.
El proyecto consiguió financiación a través de los Premios Integra 4.0 de la Diputación de Cuenca. Sin embargo, convertir el prototipo en un producto comercial requiere todavía resolver cuestiones técnicas. Garrido y su equipo trabajan en mejoras de la dirección, la suspensión y la comodidad del asiento.
La previsión anunciada por la empresa en octubre de 2026 es tener lista una segunda versión como muy tarde en abril de 2027, con la intención de comenzar su comercialización.
En pocas palabras
- Invento agrícola: Cristina Garrido diseñó el Turon 4X, un patinete eléctrico 4x4 para optimizar tareas en cultivos de pistachos.
- Características del Turon 4X: Pesa 150 kg, tiene cuatro ruedas todoterreno, asiento y plataforma de carga, con una autonomía de 70-80 km.
- Comercialización futura: Se trabaja en mejoras técnicas para lanzar una segunda versión y comenzar su venta en abril de 2027.