Adiós a las cortinas y mamparas en la ducha: la tendencia fácil de instalar que moderniza los baños

Por su parte, las mamparas corredizas tradicionales, si bien resolvieron el derrame de agua, sumaron esquinas de difícil acceso, rieles donde se junta sarro y rodamientos que se desgastan con el paso del tiempo.

Esta tendencia empieza a revolucionar la decoración de interiores.

El panel fijo exento o fijado a la pared viene a resolver todos estos inconvenientes en un solo paso:

Fácil instalación y mantenimiento: al carecer de herrajes móviles, rodamientos o perfilería pesada, su colocación es rápida y limpia. Además, al no tener juntas de goma complejas, la limpieza diaria resulta mucho más sencilla.

al carecer de herrajes móviles, rodamientos o perfilería pesada, su colocación es rápida y limpia. Además, al no tener juntas de goma complejas, la limpieza diaria resulta mucho más sencilla. Gana amplitud y luminosidad: al ser una sola pieza transparente de vidrio templado (generalmente de 8 mm de grosor), elimina las barreras visuales y hace que incluso los baños más pequeños parezcan notablemente más grandes y luminosos.

al ser una sola pieza transparente de vidrio templado (generalmente de 8 mm de grosor), elimina las barreras visuales y hace que incluso los baños más pequeños parezcan notablemente más grandes y luminosos. Resistencia y seguridad: están fabricados con tratamientos antical y cristales reforzados diseñados para resistir golpes térmicos e impactos cotidianos sin perder transparencia.

Cómo integrarlo en la decoración de tu baño

Esta solución combina a la perfección con revestimientos de microcemento, porcelanatos de gran formato o piedra natural en el plato de ducha.

Acompañado por griferías embutidas y nichos en la propia pared para apoyar los productos de higiene, el panel fijo transforma por completo la apariencia del baño, brindando un toque moderno, rústico o minimalista según el estilo que se elija.

Para quienes buscan renovar el baño sin realizar obras complejas ni presupuestos exorbitantes, apostar por esta alternativa se posiciona como una de las elecciones más acertadas del año.