Una de las renovaciones más evidentes en el ámbito de la decoración se da en la zona del baño, donde las clásicas cortinas plásticas y las complejas mamparas de puertas corredizas están comenzando a quedar en el olvido.
Adiós a las cortinas y mamparas en la ducha: la tendencia fácil de instalar que moderniza los baños
Las nuevas corrientes en el diseño de interiores están transformando el cuarto de baño. ¿Cuál es la tendencia que gana terreno?
Las tendencias actuales de arquitectura de interiores apuestan por la amplitud visual, el minimalismo y el aprovechamiento máximo de la luz natural. En ese marco, el sustituto que gana terreno rápidamente en las obras y remodelaciones es el panel fijo de vidrio templado (o cristal de seguridad fijos).
¿Por qué decirle adiós a la mampara y a las cortinas?
Durante décadas, las cortinas de pliegues representaron la opción más económica, aunque con un gran inconveniente: la acumulación de humedad, hongos y la constante necesidad de lavado o reemplazo.
Por su parte, las mamparas corredizas tradicionales, si bien resolvieron el derrame de agua, sumaron esquinas de difícil acceso, rieles donde se junta sarro y rodamientos que se desgastan con el paso del tiempo.
El panel fijo exento o fijado a la pared viene a resolver todos estos inconvenientes en un solo paso:
- Fácil instalación y mantenimiento: al carecer de herrajes móviles, rodamientos o perfilería pesada, su colocación es rápida y limpia. Además, al no tener juntas de goma complejas, la limpieza diaria resulta mucho más sencilla.
- Gana amplitud y luminosidad: al ser una sola pieza transparente de vidrio templado (generalmente de 8 mm de grosor), elimina las barreras visuales y hace que incluso los baños más pequeños parezcan notablemente más grandes y luminosos.
- Resistencia y seguridad: están fabricados con tratamientos antical y cristales reforzados diseñados para resistir golpes térmicos e impactos cotidianos sin perder transparencia.
Cómo integrarlo en la decoración de tu baño
Esta solución combina a la perfección con revestimientos de microcemento, porcelanatos de gran formato o piedra natural en el plato de ducha.
Acompañado por griferías embutidas y nichos en la propia pared para apoyar los productos de higiene, el panel fijo transforma por completo la apariencia del baño, brindando un toque moderno, rústico o minimalista según el estilo que se elija.
Para quienes buscan renovar el baño sin realizar obras complejas ni presupuestos exorbitantes, apostar por esta alternativa se posiciona como una de las elecciones más acertadas del año.
En pocas palabras
- Tendencia actual: los paneles fijos de vidrio templado reemplazan cortinas y mamparas en duchas.
- Beneficios clave: mayor amplitud, luminosidad, fácil instalación y mantenimiento son sus ventajas.
- Decoración integrada: combinan con microcemento, porcelanatos y griferías embutidas para un estilo moderno.