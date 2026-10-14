Lo que comenzó como una idea entre estudiantes terminó convertido en la construcción de una aeronave capaz de transportar a una persona y despegar sin necesidad de una pista. Se trata del invento Atol Mamba, un dron tripulado desarrollado por jóvenes argentinos que busca abrir nuevas posibilidades en la movilidad aérea.
Tres jóvenes argentinos lograron la construcción de un dron tripulado y busca cambiar la movilidad aérea
La construcción del Atol Mamba convirtió una idea estudiantil en un dron tripulado que ya realizó vuelos de prueba y alcanza los 70 km/h.
El invento nació de la iniciativa de jóvenes que comenzaron a trabajar en la idea cuando todavía eran estudiantes secundarios. Entre sus impulsores se encuentran Nicolás Maculan, Matías Felizia y Francisco Yennaccaro, quienes continuaron el desarrollo durante su formación universitaria, junto con un equipo integrado por estudiantes de distintas especialidades técnicas.
Cómo es el invento argentino
El Atol Mamba pertenece a la categoría de aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical, conocidas como eVTOL. Su sistema de propulsión utiliza ocho motores eléctricos, que permiten generar la fuerza necesaria para elevar la estructura y mantenerla en vuelo. Este invento alcanza una velocidad máxima de aproximadamente 70 kilómetros por hora y tiene una autonomía cercana a los 20 minutos.
Estas prestaciones lo sitúan todavía en una etapa experimental, lejos de las capacidades de autonomía que necesitaría un servicio de transporte aéreo de uso cotidiano. La construcción de una aeronave tripulada implica desafíos que van más allá de conseguir que despegue. La estabilidad, la distribución del peso, el funcionamiento de los motores y los sistemas de emergencia son factores fundamentales para evaluar su desempeño.
El desafío de llevarlo al siguiente nivel
Los desarrolladores de este invento identifican posibles aplicaciones recreativas, deportivas y de rescate en lugares de difícil acceso. Sin embargo, estas posibilidades son objetivos de desarrollo y no equivalen a servicios que ya estén operativos.
Uno de los principales obstáculos es la certificación aeronáutica. De acuerdo con la información publicada sobre el proyecto, sus responsables mantienen conversaciones con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y analizan los requisitos regulatorios necesarios para avanzar.
La importancia del Atol Mamba no está solamente en que pueda volar, sino en lo que representa para el futuro de la movilidad aérea. El invento desarrollado por jóvenes argentinos busca llevar la tecnología de los drones un paso más allá, pasar de dispositivos que captan imágenes o realizan tareas industriales a una aeronave capaz de transportar a una persona.
Su sistema eléctrico de despegue y aterrizaje vertical abre nuevas posibilidades, aunque todavía enfrenta desafíos relacionados con la autonomía, la seguridad y las autorizaciones aeronáuticas.
En pocas palabras
- Invento argentino: El Atol Mamba es un dron tripulado que busca revolucionar la movilidad aérea.
- Características técnicas: Posee ocho motores eléctricos, alcanza 70 km/h y tiene una autonomía de 20 minutos.
- Desafíos futuros: Enfrenta obstáculos en autonomía, seguridad y obtención de certificación aeronáutica.