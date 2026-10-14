Tres jóvenes argentinos lograron la construcción de un dron tripulado y busca cambiar la movilidad aérea

Estas prestaciones lo sitúan todavía en una etapa experimental, lejos de las capacidades de autonomía que necesitaría un servicio de transporte aéreo de uso cotidiano. La construcción de una aeronave tripulada implica desafíos que van más allá de conseguir que despegue. La estabilidad, la distribución del peso, el funcionamiento de los motores y los sistemas de emergencia son factores fundamentales para evaluar su desempeño.

El desafío de llevarlo al siguiente nivel

Los desarrolladores de este invento identifican posibles aplicaciones recreativas, deportivas y de rescate en lugares de difícil acceso. Sin embargo, estas posibilidades son objetivos de desarrollo y no equivalen a servicios que ya estén operativos.

Uno de los principales obstáculos es la certificación aeronáutica. De acuerdo con la información publicada sobre el proyecto, sus responsables mantienen conversaciones con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y analizan los requisitos regulatorios necesarios para avanzar.

La importancia del Atol Mamba no está solamente en que pueda volar, sino en lo que representa para el futuro de la movilidad aérea. El invento desarrollado por jóvenes argentinos busca llevar la tecnología de los drones un paso más allá, pasar de dispositivos que captan imágenes o realizan tareas industriales a una aeronave capaz de transportar a una persona.

Su sistema eléctrico de despegue y aterrizaje vertical abre nuevas posibilidades, aunque todavía enfrenta desafíos relacionados con la autonomía, la seguridad y las autorizaciones aeronáuticas.